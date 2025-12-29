Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la cea mai nouă apariție televizată. Prima Doamnă a izbucnit în lacrimi în timpul interviului

Mirabela Grădinaru a fost invitată în emisiunea „La cină”, realizată de Adi Hădean și Ionela Năstase. Programul a fost difuzat pe 27 decembrie, iar prima doamnă a atras imediat atenția cu ținuta ei elegantă. Aceasta a ales pentru această ocazie o rochie creată de Andreea Raicu, iar prețul este unul pe măsură.

Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în emisiunea Ionelei Năstase

Mirabela Grădinaru a atras atenția nu doar cu declarațiile sale, ci și cu vestimentația aleasă pentru emisiunea „La Cină”, difuzată de Digi24.

Partenera lui Nicușor Dan a ales o rochie semnată de Andreea Raicu, în nuanța vaniliei. Rochia „Claire” din colecția Amalin, costă 1.390 lei.

Prima Doamnă a demonstrat încă o dată că susține brandurile românești și alege să investească în piese create de români.

Mândră că Mirabela Grădinaru a ales din nou una din ținutele sale, Andreea Raicu a reacționat în mediul online: ”Prima Doamna Mirabela Grădinaru, atât de luminoasă, feminină și extrem de caldă, purtând rochia Claire. O bucurie și o onoare pentru Amalin”.

Aceasta nu a fost prima dată când Mirabela Grădinaru a purtat rochia „Claire” în public. Prima Doamnă a îmbrăcat aceeași rochie în ziua în care ea și Nicușor Dan au primit colindători la Palatul Cotroceni.

Citește și: Cum s-a schimbat viața familiei lui Nicușor Dan după ce a devenit președinte. Mirabela Grădinaru: „Ulterior am primit și acest drept”

Citește și: Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”

Partenera lui Nicușor Dan, în lacrimi la televizor

În cadrul interviului acordat Ionelei Năstase, Mirabela Grădinaru s-a emoționat de câteva ori și chiar nu și-a putut reține lacrimile.

Întrebată de Ionela Năstase „care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră?”, Mirabela a vorbit despre cei doi copii ai ei care s-au născut prematur. Povestind despre fiica ei, Aheea, aceasta a început să plângă.

„Bineînțeles când s-au născut copiii. (n.r. lăcrimează) Când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment emoționant din viața mea. Din viața noastră că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest și evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a răspuns partenera lui Nicușor Dan.

Citește și: Florin Zamfirescu, mărturisiri șocante la final de 2025. „A fost un an foarte urât, foarte urât!” Prin ce trece actorul

Citește și: Albertina Ionescu, de urgență la spital: „Am fost complet în grija medicilor din sistemul public”. Cum a fost tratată de personalul medical

Mirabela Grădinaru a început din nou să plângă când a fost întrebată de cel mai greu moment din viața ei.

„A fost momentul în care am ajuns în spitalul din Vaslui și tatăl meu era în comă și nu am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a spus, printre lacrimi, prima doamnă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News