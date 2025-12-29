Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la cea mai nouă apariție televizată. Prima Doamnă a izbucnit în lacrimi în timpul interviului

Mirabela Grădinaru a fost invitată în emisiunea „La cină”, realizată de Adi Hădean și Ionela Năstase. Programul a fost difuzat pe 27 decembrie, iar prima doamnă a atras imediat atenția cu ținuta ei elegantă. Aceasta a ales pentru această ocazie o rochie creată de Andreea Raicu, iar prețul este unul pe măsură.
Mândră că Mirabela Grădinaru a ales din nou una din ținutele sale, Andreea Raicu a reacționat în mediul online: ”Prima Doamna Mirabela Grădinaru, atât de luminoasă, feminină și extrem de caldă, purtând rochia Claire. O bucurie și o onoare pentru Amalin”.
Aceasta nu a fost prima dată când Mirabela Grădinaru a purtat rochia „Claire” în public. Prima Doamnă a îmbrăcat aceeași rochie în ziua în care ea și Nicușor Dan au primit colindători la Palatul Cotroceni.
Partenera lui Nicușor Dan, în lacrimi la televizor
În cadrul interviului acordat Ionelei Năstase, Mirabela Grădinaru s-a emoționat de câteva ori și chiar nu și-a putut reține lacrimile.
Întrebată de Ionela Năstase „care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră?”, Mirabela a vorbit despre cei doi copii ai ei care s-au născut prematur. Povestind despre fiica ei, Aheea, aceasta a început să plângă.
„Bineînțeles când s-au născut copiii. (n.r. lăcrimează) Când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment emoționant din viața mea. Din viața noastră că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest și evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a răspuns partenera lui Nicușor Dan.