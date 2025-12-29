Florin Zamfirescu, mărturisiri șocante la final de 2025. „A fost un an foarte urât, foarte urât!” Prin ce trece actorul

Actorul Florin Zamfirescu a vorbit deschis despre anul 2025, pe care îl consideră cel mai greu din viața sa. Maestrul a făcut mărturisiri sincere despre starea societății, despre temerile sale legate de viitor și despre îngrijorările pe care le are pentru tineri și pentru propriii nepoți.

„A fost un an foarte urât, foarte urât!”

Pentru Florin Zamfirescu, 2025 nu a adus aproape nicio bucurie. Actorul descrie ultimele luni ca fiind marcate de tensiuni, schimbări îngrijorătoare și o degradare vizibilă a lumii în care trăim. „Pentru mine a fost un an foarte urât, foarte urât. Sigur că au fost și lucruri bune, dar simt că toți mergem în declin. Suntem într-o prăbușire controlată sau necontrolată. Nu am amintiri bune despre acest an”, a mărturisit acesta, potrivit Spynews.ro.

Artistul spune că evenimentele recente îl fac să privească înainte cu teamă, simțind că societatea se îndreaptă într-o direcție periculoasă. „S-au petrecut și se petrec lucruri care pe mine mă înspăimântă și mă fac să privesc viitorul cu teamă.”

Critică dură la adresa culturii actuale

Zamfirescu nu ascunde faptul că este profund dezamăgit de nivelul cultural al societății. El consideră că muzica, spectacolele și divertismentul sunt dominate de superficialitate și lipsă de valoare. „Uitați-vă la cântecele care se lansează, sunt un halou de disperare și lipsă de bun gust. Nu mai ai ce să înveți, nu mai ai unde să mergi. Spectacolele, cu rare excepții, sunt infestate de vulgaritate și prost gust. Oamenii nu mai citesc”, a mai spus actorul.

În opinia sa, degradarea culturală este strâns legată de scumpiri, inflație și presiunea tot mai mare asupra oamenilor, care devin din ce în ce mai disperați.

Îngrijorări pentru viitor: „Educația a început să dispară!”

Una dintre cele mai mari temeri ale actorului este legată de generațiile tinere. Florin Zamfirescu spune că nu știe ce îi așteaptă pe copii și pe nepoții săi într-o societate pe care o simte tot mai haotică. „Parcă toți simt nevoia să se împingă, să se îmbâcsească, să își facă loc, să se ridice deasupra într-o ladă de gunoi în care ne scufundăm cu toții. Trăim o perioadă de apocalipsă, eu așa simt.”

Actorul atrage atenția și asupra declinului educației, pe care îl consideră alarmant. „Mă uit la tineri, la copii, la nepoții mei, nu știu ce așteaptă, unde se vor duce, cum se vor descurca. Toate sunt făcute, parcă, împotriva omului. Educația a început să dispară” – a mai precizat Florin Zamfirescu.

