Florin Zamfirescu (76 de ani) traversează momente dificile. Celebrul actor a trecut recent printr-o operație la ochi, necesară în urma diagnosticului de cataractă. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, la scurt timp după aceasta, artistul a avut parte de un incident nefericit: s-a împiedicat, a căzut și s-a lovit la cap.

Florin Zamfirescu, incident după operația de cataractă

Florin Zamfirescu a fost supus recent unei operații de cataractă, care s-a desfășurat fără probleme. Totuși, la scurt timp după intervenție, acesta a fost implicat într-un incident nefericit în apropierea cabinetului medical unde urma să primească îngrijiri post-operatorii. Accidentul, care aproape i-a afectat grav vederea, a fost cauzat de o împiedicare ce l-a făcut să cadă și să se lovească.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru SpyNews.ro, Florin Zamfirescu a povestit detaliat despre incidentul care a stârnit îngrijorarea profundă a admiratorilor săi. Actorul a explicat circumstanțele nefericite ale accidentului și a oferit asigurări că, în ciuda momentelor dificile, se află într-o stare bună.

„Eu m-am dus la cabinet, aveam un plasture pe ochi. E adevărat că m-am împiedicat, erau niște denivelări, am alunecat și m-am zgâriat puțin pe frunte. Am căzut un pic. M-am dus apoi, am schimbat bandajul la ochi, s-au uitat, cristalinul e în regulă, mi-au dat picături, trebuie să le pun două săptămâni cam de șase ori pe zi la trei ore. Sunt bine, vorbesc”, a explicat Florin Zamfirescu.

Incidentul a avut loc din cauza afectării temporare a vederii, provocată de plasturele aplicat pe ochiul operat. Actorul a explicat că nu a reușit să observe obstacolul de pe traseul său, ceea ce a dus la căzătura nefericită.

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Daciana Toma, „soția” lui Florin Zamfirescu: „E norocul vieţii mele”

Citeşte şi: Florin Zamfirescu a plecat furtunos din platoul unei emisiuni live de la Realitatea: „Stau de vorbă cu un mincinos”. Ce l-a deranjat pe actor

Citeşte şi: Florin Zamfirescu a plecat furtunos din platoul unei emisiuni live de la Realitatea: „Stau de vorbă cu un mincinos”. Ce l-a deranjat pe actor

„M-am împiedicat, din cauză că aveam plasturele la ochi și ochii mei nu mai funcționau bine.(…) M-am împiedicat de o sârmă, dar nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat actorul, potrivit aceleiași surse.

Din fericire, leziunea provocată în urma căzăturii a fost una minoră, iar examinările realizate de medici au arătat că operația la ochi a rămas intactă. În prezent, actorul continuă să urmeze tratamentul indicat de specialiști.

Ce regretă marele actor

Într-un interviu acordat în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Florin Zamfirescu a vorbit deschis despre cel mai mare regret al său. Actorul a mărturisit că, privind în urmă, regretă momentele în care nu a fost suficient de atent, considerând că a irosit anumite perioade din viață și oportunități valoroase.

”Dacă este să mă gândesc acum, e vorba de un regret că de multe ori nu am fost atent. În cei 74 de ani de viață, nu am fost atent și am irosit niște ani. Am irosit dând credit unor persoane, i-am irosit ratând niște oportunități, dar una peste alta socotesc ca actor că am făcut tot ce am putut. Multe am ratat”, a declarat Florin Zamfirescu, în urmă cu ceva vreme, la Antena Stars.

Foto – Facebook / capturi TikTok

Urmărește-ne pe Google News