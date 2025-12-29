Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”

Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României, a vorbit pentru prima dată despre momentul în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan. Partenera de viață a președintelui a povestit și ce anume l-a atras la el și cum a evoluat relația lor. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și au doi copii.

Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a fost invitată în emisiunea „La cină”, ce a fost difuzată pe data de 27 decembrie. Prima Doamnă a vorbit deschis despre ziua în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan și ce anume a atras-o la actualul președinte al României.

Aceasta a povestit cum, în seara în care l-a întâlnit pe președinte trebuia să plece de fapt la Vaslui, însă o prietenă a convins-o să meargă cu ea într-un club din București.

„Îmi aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la Gara de Nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă pe după-amiază și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună care fusese plecată cu bursă Erasmus. Mi-a zis Mirabela, în seara asta mergem în Club A. I-am zis nu se poate, pentru că eu am bilet la tren (…) A insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui”, a povestit Mirabela Grădinaru.

Ce a atras-o la actualul președinte

Aceasta a dezvăluit și ce anume a atras-o la Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru spune că acesta avea o privire caldă, dar recunoaște că i-a plăcut și părul lui creț, care pe atunci era mult mai lung.

„M-a atras felul lui de a de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni. Într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club, el era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă, era foarte atent atât la oamenii din jur. Mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. Avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant”, a declarat prima doamnă a României.

În același timp, ea a menționat și cum a reacționat tatăl ei când l-a cunoscut pe iubitul său. Cei doi au mers în vizită la părinții Mirabelei, la Vaslui, moment în care bărbatul i-a zis că Nicușor este „băiat bun”.

„A fost suficient”, a subliniat prima doamnă.

Sursă foto: Facebook, Hepta

