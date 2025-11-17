Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru: „Nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte între noi”

Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre viitoare nuntă cu partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, cu care o relație de peste 20 de ani și doi copii. Șeful statului spune că nu a avut timp să se ocupe de acest eveniment din cauza îndatoririlor publice. Însă, un lucru este sigur: nunta nu va avea loc sub ochii curioșilor, ci va fi un eveniment privat.

Nicușor Dan, detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan a dezvăluit că nu a făcut încă niciun demers pentru cununia lui cu Mirabela Grădinaru din cauza faptului că are foarte multe îndatoriri la Palatul Cotroceni. Președintele spune că are nevoie de liniște și deconectare de la spațiul politic pentru un astfel de eveniment.

Pe de altă parte, șeful statului spune că evenimentul va avea loc în secret, departe de luminile reflectoarelor, iar românii vor afla de abia după ce el și Mirabela vor fi deja soț și soție.

„Când se va întâmpla, va fi foarte discret. O să aflați după. Cred că e nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social, pe care nu l-am avut în ultimele șase luni și probabil nu-l voi avea nici în următoarele șase. Dar se va întâmpla”, a spus președintele, subliniind că relația lor funcționează natural, „fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte”.

Președintele a fost întrebat și dacă partenera lui va lua numele său de familie după cununie.

„Nu mi-am pus problema asta”, a răspuns Nicușor Dan, citat de Mediafax.

Mirabela Grădinaru și-a luat rolul de Primă Doamnă în serios

În timp ce președintele Nicușor Dan este ocupat cu treburile statului, Mirabela Grădinaru a început și ea să fie tot mai vizibilă în rolul de primă doamnă a României.

Recent, aceasta a participat la evenimente legate de copiii prematuri și de prevenția cancerului la sân.

„Din poziția ei, Mirabela poate impulsiona lucruri simbolice, dar extrem de importante pentru societate”, a afirmat Nicușor Dan, subliniind faptul că astfel de mesaje pot influența comportamente, mentalități și chiar direcții instituționale.

În același timp, șeful statului a precizat că relația lui cu Mirabela Grădinaru merge lin, iar gesturile simbolice sunt „benefice pentru societate”.

„Suntem de atât de mult timp împreună încât nu mai e nevoie de foarte multe cuvinte între noi. Tipul acesta de gesturi simbolice este benefic pentru societate”, a mai spus Nicușor Dan.

