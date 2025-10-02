Ce discuție a avut Andreea Esca cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Vedeta Pro Tv credea că are microfonul oprit, dar s-a auzit tot

Andreea Esca nu și-a dat seama că discuția pe care o avea cu Mirabela Grădinaru poate fi auzită de oricine. Vedeta Pro Tv nu a știut că are microfonul pornit, așa că s-a purtat extrem de natural. Totul s-a întâmplat la Palatul Cotroceni. Iată ce a spus Andreea Esca.
Andreea Esca a avut un nou moment în care nu știa că are microfonul pornit
Vedeta de la pupitrul Știrilor Pro Tv a avut un nou moment jenant în care nu a știut că microfonul îi este pornit. Totul s-a întâmplat pe 1 octombrie, când Palatul Cotroceni s-a iluminat în roz, ca simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân. Evenimentul a marcat 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea.
„Părul? Nu, n-are niciun sens. Adică nu… E o glumă asta, ai zis, să îmi așez părul, nu? O să mă vadă telespectatorii ca în «Tânăr și neliniștit»! Cu un păr care să-mi plece… În 50? Nu! La 50. Cât mai avem? 40 de secunde”, a spus Andreea Esca.
Ce i-a propus Mihaela Grădinaru Andreei Esca
Momentul a continuat, vedeta Pro Tv neștiind că are microfonul pornit. Ea a chemat-o pe Mirabela Grădinaru să stea mai aproape de ea și i-a mărturisit că îi este frig.
„Am înghețat complet! Aveți buzunarele mai…?”, a glumit Esca.
„Facem un dans. Aveți încredere”, i-a replicat Mirabela Grădinaru.
Apoi, Andreea Esca a spus că mai sunt 10 secunde până la începerea evenimentului și la pornirea microfonului.
Esca nu e la prima abatere. Momentul în care aceasta a intrat în direct mai devreme decât se aștepta a devenit viral cu ani în urmă. Știrista își aranja casca din urechea și i-a scăpat un cuvânt rât. Ea încă era aranjată de echipă când a intrat în direct. Incidentul nu s-a mai repetat, însă a fost unul extrem de mediatizat.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.