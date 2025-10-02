Ce discuție a avut Andreea Esca cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Vedeta Pro Tv credea că are microfonul oprit, dar s-a auzit tot

Andreea Esca nu și-a dat seama că discuția pe care o avea cu Mirabela Grădinaru poate fi auzită de oricine. Vedeta Pro Tv nu a știut că are microfonul pornit, așa că s-a purtat extrem de natural. Totul s-a întâmplat la Palatul Cotroceni. Iată ce a spus Andreea Esca.

Andreea Esca a avut un nou moment în care nu știa că are microfonul pornit

Vedeta de la pupitrul Știrilor Pro Tv a avut un nou moment jenant în care nu a știut că microfonul îi este pornit. Totul s-a întâmplat pe 1 octombrie, când Palatul Cotroceni s-a iluminat în roz, ca simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân. Evenimentul a marcat 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea.

La eveniment au participat, printre alții, Andreea Esca, Mihaela Geoană și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan.

Chiar înainte ca evenimentul să înceapă, participanții au avut parte de un moment amuzant, în care Andreea Esca a crezut că are microfonul închis și lumea nu aude ce vorbește.

„Mihaela, vrei să iei tu, să ai microfonul deja în mână?”, îi spune Andreea Esca soției lui Mircea Geoană.

Apoi, vedeta Pro Tv a fost rugată să își aranjeze părul, la care a replicat că nu e nevoie de așa ceva și a întrebat în cât timp începe evenimentul.

„Părul? Nu, n-are niciun sens. Adică nu… E o glumă asta, ai zis, să îmi așez părul, nu? O să mă vadă telespectatorii ca în «Tânăr și neliniștit»! Cu un păr care să-mi plece… În 50? Nu! La 50. Cât mai avem? 40 de secunde”, a spus Andreea Esca.

Ce i-a propus Mihaela Grădinaru Andreei Esca

Momentul a continuat, vedeta Pro Tv neștiind că are microfonul pornit. Ea a chemat-o pe Mirabela Grădinaru să stea mai aproape de ea și i-a mărturisit că îi este frig.

„Am înghețat complet! Aveți buzunarele mai…?”, a glumit Esca.

„Facem un dans. Aveți încredere”, i-a replicat Mirabela Grădinaru.

Apoi, Andreea Esca a spus că mai sunt 10 secunde până la începerea evenimentului și la pornirea microfonului.

Esca nu e la prima abatere. Momentul în care aceasta a intrat în direct mai devreme decât se aștepta a devenit viral cu ani în urmă. Știrista își aranja casca din urechea și i-a scăpat un cuvânt rât. Ea încă era aranjată de echipă când a intrat în direct. Incidentul nu s-a mai repetat, însă a fost unul extrem de mediatizat.

