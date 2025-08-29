Andreea Esca a împlinit 53 de ani și sărbătorește cu familia, în Grecia. Mesajul emoționant transmis de fiica ei, Alexia Eram

Andreea Esca a împlinit astăzi, 29 august, vârsta de 53 de ani, iar celebra jurnalistă a ales să sărbătorească alături de familia ei, în Grecia. Prezentatoarea Știrilor PRO Tv a primit numeroase mesaje de felicitări, însă cel mai emoționant a venit de la fiica sa, Alexia Eram, care a făcut publice și câteva imagini din arhiva familiei.

Andreea Esca, aniversare în Grecia

Andreea Esca a decis să își serbeze cea de-a 53-a aniversare alături de cei dragi, în Grecia, unde se bucură de apa cristalină a Mării Mediterane, dar și de peisaje idilice. În mediul online, aceasta le-a arătat urmăritorilor săi cum arată casa în care s-a cazat, precum și împrejurimile acesteia.

Mai mult, jurnalista a făcut publice câteva fotografii realizate de soțul ei, Alexandre Eram, într-un costum de baie roșu.

Fiica sa, Alexia, a postat pe rețelele sociale un mesaj plin de dragoste și admirație.

„Happy Birthday to the woman who made me who I am. Forever my role model & best friend! Te iubesc, Mama. (. „La mulți ani femeii care m-a format și m-a făcut să fiu cine sunt. Pentru totdeauna modelul meu și cea mai bună prietenă! Te iubesc, mama)”, a scris Alexia pe pagina sa de Instagram.

Influencerița a distribuit pe rețelele sociale și câteva fotografii în care apare alături de jurnalistă, unele din perioada în care era doar un copil.

Jurnalista, de 30 de ani imaginea Pro TV

Zilele trecute Andreea Esca a fost prezentă la petrecerea a 30 de ani de Pro TV. Jurnalista a devenit în timp imaginea postului de televiziunea, iar mesajul ei de deschidere a principalului jurnal de știri, „Bună seara România, bună seara București”, a rămas în inimile tuturor.

Aceasta a debutat pe 1 decemrbie 1995, odată cu lansarea postului, iar de atunci a rămas fidelă acestuia. Odată cu aniversarea carierei sale, Andreea Esca a transmis un mesaj plin de pasiune și mulțumire pentru tot ceea ce a trăit de când a ajuns la pupitrul știrilor.

„Așa arată niște oameni îndrăgostiți de ceea ce fac și după 30 de ani! Îmi iubesc colegii și telespectatorii! Asta am simțit și azi după golul în stomac pe care mi-l provoacă sunetul genericului programului de știri din 1 Decembrie 1995! Vă mulțumesc și vă invit să descoperiți în curând toate emisiunile toamnei la PRO TV”, a scris ea.

Sursă foto: Instagram

