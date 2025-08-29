Carmen Negoiță a făcut furori pe internet cu o poză nud. Cum a explicat acum influencerița postarea controversată

Carmen Negoiță a apărut nud pe internet. Influencerița a explicat motivul din spatele postării controversate și a vorbit despre încrederea în sine și expunerea publică. Fosta soție a lui Ionuț Negoiță a postat o fotografie nud artistică, iar fanii au reacționat imediat.

Carmen Negoiță, apariție surprinzătoare

Carmen Negoiță a apărut pe internet într-o postură cu totul surprinzătoare. Influencerița a postat o fotografie nud artistică, despre care spune că este o creație departe de orice tentă vulgară. Ea a explicat alegerea ei:

„Am făcut o selecție, mi s-a părut mie la un moment dat că fotografia aceasta, cea pe care am postat-o prima, a fost făcută în pandemie și, într-adevăr, a fost cea mai apreciată poză ever, deși este o poză sexy, nu se înțelege nimic. Nu este gândită de mine, recunosc, este reprodusă. Am ajuns la mare, am găsit cadrul perfect și am reprodus ideea aceasta”, a declarat Carmen Negoiță.

Vedeta arată impecabil la 45 de ani

Fosta soție a lui Ionuț Negoiță arată impecabil, cu toate că are doi copii. Ea a recunoscut că atunci când a făcut fotografia, era mai slabă cu câteva kilograme.

„Într-adevăr, eram și mult mai slabă atunci. Avem cu 7 kilograme mai puțin. Este o poză artistică, o poză decentă și îmi place să creez chestii foarte atipice. Unele sunt pentru a transmite un mesaj, altele sunt pentru plăcerea mea artistică. Eu sunt creator de conținut, încerc să gândesc tot timpul chestii cât mai inedite, cât mai interesante. Unele vor să spună o poveste, să transmită un mesaj, altele sunt artistice”, a mai adăugat influencerița.

Ea a vorbit și despre încrederea în sine, spunând că a obținut-o încă din adolescență. Carmen Negoiță spune că nu o afectează comentariile negative, mai ales că „oamenii comentează orice ai face”.

„Sunt persoane care te vor aprecia, altele te vor critica. E greu să educi anumiți oameni, asta ține de cultură, de valori și de frustrările personale, de fapt despre asta este vorba. Am avut mereu încredere în mine. Când eram puștoaică, arătam ca un băiat, eram neîngrijită, dar aveam self-confidence de 200%.

„Din păcate, acum nu mai sunt la fel de confidentă cum eram atunci. La vremea aceea credeam că, dacă vreau să mut un munte câțiva centimetri, îl mut, la modul acela eram. Între timp m-am mai maturizat, adică durerile și lucrurile care au venit m-au mai coborât puțin din treaba aceasta. Dar am self-confidence destul de bun și lucrez la chestia aceasta. Lucrez cu mine, în primul rând, nu schimbăm oamenii, ne schimbăm pe noi”, a continuat influencerița.

