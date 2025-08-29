Mihai Bendeac s-a filmat beat pe străzile din București. De ce a recurs la acest gest neașteptat: „Sunt într-o situație în care n-am mai fost de multă vreme. N-aș fi fost în stare să rezist…”

Mihai Bendeac s-a filmat beat pe străzile din București. Actorul a recunoscut că, după filmările de la „The Ticket”, a mers la un after party și s-a trezit dimineața pe stradă, filmându-se beat, înainte de a fi dus acasă de Cosmin Nedelcu. El a mărturisit că a fost îndemnat de Mona Segall să rămână la acea petrecere. Iată de ce a recurs la acest gest neașteptat!

Mihai Bendeac și-a surprins fanii după ce a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare beat pe o străduță din Capitală, la ora 7:30 dimineața. El a explicat că tocmai terminase filmările pentru show-ul „The Ticket” și ar fi vrut să meargă acasă, însă a fost convins de Mona Segall să participe la un after party.

Actorul a recunoscut că nu știe exact de ce a făcut acel story, dar a declarat că acum a ajuns acasă în siguranță.

„Sunt iarăși într-o situație în care n-am mai fost de multă vreme. Este ora 7.30 dimineața, sunt beat, pe o străduță a Capitalei. Am terminat filmările la show-ul „The Ticket” și aș fi vrut să mă duc acasă, dar Mona Segall a insistat să merg la un after party. Ideea este că acum mă întorc acasă. N-am mai făcut o beție de foarte multă vreme.

M-a adus Cosmin Nedelcu până acasă. Numai că eu sunt treaz de foarte multe ore. Sunt beat. N-aș fi fost în stare să rezist până la ora asta dacă nu aș fi făcut o perfuzie azi dimineață. Nu știu de ce am făcut acest story. Am ajuns acasă”, a declarat el pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

Actorul i-a transmis un mesaj mamei lui

Mai mult decât atât, Mihai Bendeac i-a transmis un mesaj important mamei lui, Emilia Bendeac. Actorul a mărturisit că îi este rușine că a ajuns în această situație și i-a spus mamei sale să nu îl sune.

„Dacă maică-mea se trezește și are de gând să mă sune, să nu mă sune. Că e bătrân Mihai. Și dacă mă culc acum, mă mai trezesc peste două zile. Deci nu mă suna, mamă! Acum am venit în parcare, unde mi-am lăsat mașina, că am avut bagaj de la filmări, ca să-mi iau… Este o agonie ce trăiesc eu acum. O să fie o zi însorită complet. Adică așa cum mi se pare mie mai neinteresant. Interesante sunt zilele ploioase, apăsătoare… Alea sunt zilele creative!

Sunt niște oameni în jur care se uită foarte dubios la mine, dar nu contează. Acest mesaj este strict pentru maică-mea. Mamă, să știi că după foarte multă vreme în care n-am avut timp de absolut nimic, în seara asta, pe fond de oboseală, m-am îmbătat. Vai, ce rușine îmi e… Doamne… Ce rușine îmi e! Eu la ora asta sunt beat și pe lângă mine trec oameni care aleargă și care fac sport. Am muncit mult, m-am îmbătat… Mamă dragă, mai am o seară până când intru iar în foarte muncă. Nu mă suna până la prânz, căci sunt… arrivederci.

Fiți atenți de ce-mi arde mie ajuns acasă la această oră matinală. Ce dor mi-a fost de scenă, ce dor mi-a fost de teatru… Eu îmi fac un ceai și mă culc. În somn este adevărul”, a mai adăugat el.

Mihai Bendeac a revenit la Antena 1 și face parte din juriul emisiunii „The Ticket”

Anul acesta, Mihai Bendeac a revenit la Antena 1 și face parte din juriul emisiunii „The Ticket”, care va începe pe data de 6 septembrie 2025, la ora 20.00, și va fi difuzată în fiecare sâmbătă. Filmările pentru acest reality show, care au început acum o lună, s-au încheiat recent.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

