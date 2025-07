Mihai Bendeac, dezvăluiri despre emisiunea „The Ticket”, lucratul din nou cu Delia și viața personală: „Pentru mine, televiziunea a fost și traumatizantă” / Exclusiv

Mihai Bendeac ne-a vorbit simultan cu entuziasm și cu precauție despre emisiunea „The Ticket”, un format original din care face parte atât ca realizator, cât și ca jurat. Talent show-ul produs de Mona Segall va fi prezentat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea și îi mai are în juriu pe Delia, Maurice Munteanu, Anca Dinicu și Cosmin Nedelcu (Micutzu). În exclusivitate pentru Unica.ro, Mihai a spus ce emoții îl încearcă înainte de începerea filmărilor, dacă îi era sau nu dor să lucreze cu Delia, dar și ce și-a propus în plan personal până la finalul acestui an.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre emisiunea „The Ticket”, lucratul din nou cu Delia și viața personală

Mihai Bendeac (42 de ani) revine în televiziune după o pauză de aproximativ trei ani și nu oricum, ci în calitate de realizator și de jurat la „The Ticket”. Talent show-ul va fi produs de Mona Segall, motivul pentru care actorul și-a și dorit să se întoarcă pe micul ecran. În exclusivitate pentru Unica.ro, Mihai a dezvăluit că proiectul s-a născut la inițiativa lui. Totodată, actorul ne-a spus cum se înțelege cu prezentatorii și cu ceilalți jurați.

„Asta urmează de văzut, cum ne înțelegem. Cu excepția lui Maurice, da, îi cunoșteam pe toți. Pe el și pe Cortea mai puțin. Dar da, îi cunoșteam pe toți. Maurice pentru mine a fost o foarte mare surpriză. O să mă refer la el, pentru că pe el nu îl cunoșteam. A fost o mare surpriză. Pentru că sunt absolut mesmerizat de nivelul de educație și de inteligență și de cultură pe care îl posedă acest om. Și, dincolo de asta, mi se pare că este televiziunea însăși cumva. Mi se pare un tip extraordinar de spectaculos, o alegere senzațională a doamnei Mona Segall”, a spus Mihai Bendeac, pentru Unica.ro.

„Sunt multe momente în care Delia poate să devină extraordinar de stresantă”

Având în vedere că a lucrat timp de 13 sezoane cu Delia la „iUmor”, l-am întrebat pe actor și dacă-i era dor să lucreze din nou cu artista.

„A lucra cu Delia implică foarte multe lucruri. Sunt multe momente în care Delia poate să devină extraordinar de stresantă și sunt conștient de treaba asta, însă în același timp am iubit-o întotdeauna și o să o iubesc întotdeauna. Mi-era dor să lucrez cu ea”, ne-a spus actorul zâmbitor.

Mihai Bendeac a vorbit deschis și despre cât de emoționat este să revină pe platourile de filmare ale unui show TV. În schimb, tot actorul spune că se simte în sfârșit confortabil să fie vulnerabil, ceea ce va contribui la o experiență mult mai pozitivă pentru el.

„Am morcovul în fund cu tot cu iepure. Da, am foarte mari emoții. Eu sunt un tip extrem de emoțional și atunci cumva pe mine toate lucrurile mă costă. Uneori mă costă mai mult decât ar trebui să mă coste. Dar am depășit momentul în care mi-era teamă să fiu vulnerabil. Da, sunt vulnerabil, am foarte mari emoții, dar e ok”, ne-a mărturisit.

Ce și-a propus Mihai Bendeac în plan personal până la finalul anului 2025

Toate îi merg strună în plan profesional, începe filmările pentru „The Ticket”, apoi pe cele pentru un nou film, „Băieți de oraș”. În paralel, actorul și-a propus să acorde și mai multă atenție vieții personale, după ce a realizat că a neglijat-o în favoarea carierei.

„Într-adevăr, așa este, am acordat atenție doar vieții profesionale. Însă, pentru prima dată în viața mea, în urmă cu câteva luni de zile, mi-am făcut și un proiect personal în sensul în care am zis că până pe data de 20 decembrie, nu mă întreba de ce până pe 20 decembrie, până pe data de 20 decembrie o să aflu dacă eu mai am capacitatea de a relaționa pe termen mai lung cu o femeie. Și dacă după 20 decembrie nu se va întâmpla, o să-mi asum până la capătul vieții acest statut”, a spus Mihai Bendeac pentru Unica.ro, cu umorul caracteristic.

„Mă simt foarte singur”

Chiar dacă mulți dintre prietenii lui s-au așezat la casele lor și au întemeiat familii, actorul spune că nu simte nicio presiune să le urmeze exemplul. Mai mult decât atât, Mihai insistă că viețile prietenilor lui erau mai frumoase înainte să se căsătorească și să aibă copii.

„Din păcate, este o situație absolut dramatică pentru mine, întrucât mi-am dat seama… În urmă cu șase, șapte ani de zile aveam o gașă cu care făceam tot felul de nebunii, într-adevăr, unele dintre ele extreme. Eu în continuare susțin și le spun și lor că eram mult mai fericiți atunci. Eu mă uit la acești oameni care între timp s-au căsătorit, au făcut copii sau așa, ei nu sunt mai bine decât erau înainte. Înainte erau mult mai fericiți. Nu vreau să duc o campanie împotriva acestui stil de viață, dar eu sunt lovit personal de treaba asta, pentru că am rămas foarte singur, mă simt foarte singur.

Nu, nu, nu, în niciun caz! (nu simte o presiune – n.red.) Nu, ferească Dumnezeu! Dar eu doar încerc în continuare să-i conving că nu e bine ce-au făcut și să îi aduc pe calea cea bună”, a spus actorul, mai în glumă mai în serios.

Ce spune Mihai Bendeac despre întoarcerea în televiziune

În încheierea interviului, Mihai Bendeac ne-a mărturisit că este emoționat de întoarcerea pe micul ecran, dar mai ales entuziasmat să facă parte dintr-un show al cărui principal obiectiv este să transmită emoție.

„Mă tem de toate lucrurile evidente pentru care pot să mă tem. Pentru mine, televiziunea, la un moment dat, a fost și traumatizantă. Mă tem de situațiile în care sunt… la masa jururilor și mă apucă, dintr-o dată, un atac de panică. Mă tem de momentele în care o să am senzația că nu am efectiv ce să spun în momentul ăla.

Și sunt entuziasmat de faptul că pentru prima dată sunt într-un context în care e posibil să se reverse și extrem, extrem de multă emoție. Emoție și de alt tip față de cum am fost obișnuit până la momentul de față, știi?”, ne-a mai spus actorul.

Foto: Instagram; Antena 1

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

