Cu ce se ocupă Olivia Steer, după ce s-a retras din viața publică. Vedeta a atras multe critici și comentarii

Olivia Steer a divorțat recent de Andi Moisescu, lucru care a readus-o în lumina reflectoarelor, după ce vedeta a decis să lase viața publică deoparte. În ultimul timp, fosta prezentatoare s-a rezumat la a scrie statusuri pe Facebook, unele controversate, altele care chiar au atras sancțiuni. Iată cu ce se ocupă Olivia Steer acum.

Olivia Steer – carieră

Olivia Steer s-a născut pe 30 decembrie 1975 la Oradea și a urmat cursurile Facultății de Drept.

Olivia Steer și-a început cariera în presă încă din liceu. Ea a început să scrie materiale pentru publicația Jurnal Bihorean, iar apoi a devenit corespondent pentru Evenimentul Zilei. În 200, Olivia a început colaborarea cu Media Pro și a avea și o rubrică permanentă în publicația Bihoreanu.

Și-a început cariera în televiziune în 2002, când a devenit corespondent al Știrilor Pro Tv. Din 2003 până în 2005 a fost coprezentatoarea știrilor la Pro Tv alături de Mihai Dediu. Din 2011, ea a prezentat emisiunea Doamne de poveste de pe Acasă Tv.

Cu ce se ocupă acum Olivia Steer

După ce a născut primul copil, Olivia Steer a revenit în televiziune și a prezentat diferite proiecte. Totuși, de ani buni, vedeta s-a retras din viața publică.

Vedeta s-a concentrat pe social-media, unde și-a construit o prezență activă și unde a început să emită păreri controversate.

Ea s-a axat pe subiectul sănătate, pentru că este raw-vegană de mai mulți ani. Vedeta a promovat acest stil de viață și a promovat raw-veganismul după ce sora ei, Lavinia, a murit de cancer de sân la doar 38 de ani.

Ea s-a poziționat anti-vaccin și a spus în repetate rânduri că nu e normal ca autoritățile să impună reglementări privind vaccinarea copiilor.

„Nu cred în ele pentru că toate vaccinurile au în compoziţia lor mercur şi aluminiu, o combinaţie fatală, care de cele mai multe ori dă probleme de sănătate copiilor, iar în cazurile mai grave autism. Mă ţin departe de ele.”

Vedeta a menționat într-o postare că și-a pierdut jobul și nu a mai fost angajată din cauza opiniilor sale controversate.

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. Că cine ar vrea sa se lege la cap cu o conspiraționistă, o negaționistă, o teroristă?

M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bîrfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul monumental de a le exprima liber”, spunea Olivia Steer într-o postare.

Controverse lansate de Olivia Steer de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Olivia Steer a adoptat poziții dure privind medicina alopată, vaccinuri, comunitatea LGBT, iar lista poate continua.

Fosta soție a lui Andi Moisescu este o susținătoare a medicinei alternative și s-a poziționat împotriva tratamentelor pentru cancer. Tot ea, a îndemnat femeile să nu își facă mamografii, singura analiză care poate detecta cancerul de sân.

„Mamografiile sunt un truc murdar, o mașinărie de făcut bani, pe seama naivității și fricii de cancer a femeilor”, a scris vedeta.

Mai mult, aceasta a condamnat medicii oncologi care prescriu tratament cu citostatice.

„Va veni curând o zi în care toți oncologii care au prescris radioterapie și chimioterapie vor fi condamnați pentru genocid”, spunea fosta soție a lui Andi Moisescu.

De asemenea, Olivia Steer a criticat comunitatea LGBT în 2016, afirmând că aceasta ar pune în pericol natalitatea și familia tradițională.

„România e în al 27-lea an de declin demografic și curând nu va mai plăti nici pensii, că nu va mai avea cine alimenta fondul. Între timp ne luptăm cu dezinfectanții diluați, statul mafiot și ofensiva organizațiilor LGBT, care nu mai vor doar dezincriminare (au primit-o imediat după ’90), toleranță (le-a fost dată, nimeni nu le contestă dreptul de a avea relații și de a le afișa, în parade stradale chiar), recunoaștere (o au, iar la nivel artistic, din plin!), ci vor, de câțiva ani și la noi, căsătorii gay și drept de adopție. Asta înseamnă copii crescuți în spiritul homosexualității și deci, curând, o rată și mai mică a natalității. Cât mai e până la extincția totală, Dumnezeu știe… Poate cu încă un mic efort, puțin de tot”, a afirmat ea.

