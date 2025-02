Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii

Andi Moisescu și Olivia Steer formează un cuplu discret de mai bine de două decenii. Împreună au doi copii și sunt un exemplu pentru toți cei care aspiră la o căsnicie îndelungată.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer

Andi Moisescu (52 de ani) și Olivia Steer (49 de ani) sunt împreună de la începutul anului 2003, după ce s-au cunoscut în 2002, de Ajunul Crăciunului, la inițiativa lui Andi și cu ajutorul unui amic comun. Și-au petrecut seara într-un grup mai mare de prieteni, fără nicio bănuială din partea Oliviei că Andi o plăcea.

Imediat după, Olivia a plecat la Târgu Mureș, iar Andi în Spania, însă au ținut legătura prin telefon. Prezentatorul de la Apropo TV i-a trimis mesaje Oliviei atât de ziua ei (30 decembrie), cât și de Anul Nou, iar după vacanța de sărbători s-au revăzut, de această dată doar ei doi.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer în trecut, pentru Acasă TV.

După o prima întâlnire foarte reușită, în luna august a aceluiași an, Andi și Olivia s-au logodit.

Andi Moisescu și Olivia Steer, nuntă ca-n povești cu 200 de invitați

Nunta lui Andi Moisescu cu Olivia Steer a avut loc în 2004, în prezența a nu mai puțin de 200 de invitați. La petrecerea de la restaurantul Casa Doina au participat Andreea Esca, Amalia Enache, Paula Herlo, Elena Lasconi, Roxana Ciuhulescu, Corina Dănilă și Mihai Dedu, printre mulți alții.

La începutul petrecerii, Andi i-a cântat Oliviei melodia lor preferată, „Wonderful tonight”, a lui Eric Clapton. Atmosfera evenimentului a fost întreținută de Leo Iorga și Cornelia Catanga, iar tortul a avut trei etaje și a fost opera unui designer din Austria. Olivia a purtat o rochie superbă semnată Doina Levinza, iar Andi un costum cu sacou negru și pantaloni negri cu dungi albe. Pentru buchetul miresei s-au folosit trandafiri albi.

Cum își cresc Andi Moisescu și Olivia Steer cei doi copii

Fiul cel mare al perechii, David Moisescu, s-a născut pe 25 septembrie 2006, iar fiul cel mic, Luca Moisescu, s-a născut doi ani mai târziu, pe 27 septembrie 2008.

În 2023, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Andi Moisescu a dezvăluit cum își cresc el și Olivia Steer cei doi copii.

„Având băieți e destul de greu să fiu sever, pentru că mi se pare că e de datoria mea să îi încurajez să-și câștige independența și să nu aibă frici. Să aibă spirit de aventură, să fie curioși, să descopere, să încerce și, mai ales, să greșească. Să greșească cât mai mult, că doar așa o să învețe”, ne-a spus prezentatorul de la Pro TV.

„Mama e un pic mai severă, da, e adevărat. Pentru că, mă rog, așa e și normal să fie într-o familie. Femeia, în general, e mai preocupată, de felul ei, de siguranță, de chestii de genul ăsta. Bărbatul e mai spirit de aventură, mai nebun. «Lasă să riște că nu are ce să pățească.» Ea e mai cu capul pe umeri. Noi nu ne vindecăm nici mai la maturitate, deci ce să mai zic…”, a adăugat atunci.

Secretul relației lor de peste 22 de ani

Cu doi ani înainte, tot pentru Unica.ro, Andi Moisescu ne spunea cum gestionează el și soția lui momentele în care au opinii diametral opuse.

„Nu dețin niciun secret pe care alții nu-l știu. Poate doar mă străduiesc mai mult. În primul rând să și ascult, nu doar să vorbesc. Și după aia, să nu fac vreo obsesie din a avea dreptate. Cât privește viziunile diferite, ele au existat și vor exista întotdeauna, peste tot. Faptul că cineva are astăzi o opinie diferită de a mea nu înseamnă că nu și-o poate schimba mâine. Sau că n-o să mi-o schimb eu pe a mea, într-o zi. Sau, dacă n-o s-o schimbe niciunul dintre noi, nu înseamnă că nu putem conviețui într-un astfel de context”, a spus juratul de la „Românii au talent” atunci.

„E mult mai ușor atunci când…”

Cât despre secretul relației lor, prezentatorul de la Apropo TV spune că are drept fundament iubirea necondiționată dintre el și Olivia.

„N-am un secret propriu. Cred că ține, în cele din urmă, de fiecare în parte. Mă rog, e mult mai ușor atunci când oamenii se iubesc. Mai ales dacă iubirea e necondiționată”, spunea Andi Moisescu în 2022, pentru VIVA!.

