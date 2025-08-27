Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer

Olivia Steer s-a născut pe 30 decembrie 1975, la Oradea și a absolvit facultatea de Drept. A luat contact cu lumea televiziunii încă din liceu, ca prezentatoare. A rămas în presă și a ajuns rapid cunoscută. Ea a devenit celebră și datorită relației cu Andi Moisescu. Cei doi au format un cuplu încă din 2004 și au împreună doi copii. Anul acesta, cei doi au decis să pună punct căsniciei lor de peste 2 decenii.

Olivia Steer – educație și carieră

Olivia Steer și-a început cariera în presă încă din liceu, când a început să scrie materiale ample pentru Secția „Anchete şi reportaje“ a publicaţiei Jurnal bihorean. Ulterior, a devenit corespondent pentru Evenimentul Zilei.

În 1999 a participat la concursul național „Tânărul jurnalist al anului” și a primit Premiul pentru reportaj. În 2000 a început colaborarea cu Media Pro și a avut o rubrică permanentă în paginile săptămânalului Bihoreanul, care se numea Povestirile Oliviei.

Și-a început cariera în televiziune în 2002, pe un post de corespondent al Știrilor Pro Tv, iar din 2003 până în 2005 a fost coprezentatoare a știrilor matinale la Pro Tv alături de Mihai Dediu.

În 2006 a prezentat alături de Ștefan Bănică Jr. Emisiunea Dansez pentru tine, iar un an mai târziu a produs și prezentat emisiunea Business Magazin.

Din 2011, Olivia Steer a prezentat emisiunea Doamne de poveste de la postul Acasă Tv. În paralel, Olivia era corespondent local de știri pentru un post de televiziune.

Cu ce se ocupă

După ce a născut primul copil, Olivia Steer a revenit în televiziune ca prezentatoare pentru diferite emisiune.

În ultimii ani, Olivia Steer a stârnit o mulțime de controverse. Vedeta a devenit raw-vegană (consumă doar alimentele pe bază de plante, negătite) convinsă și adepta mai multor teorii ale conspirației. Pe paginile sale de socializare, Olivia dă sfaturi pentru un regim alimentar sănătos și un stil de viață plin de mișcare și echilibru.

Vedeta a fost în centrul atenției în timpul pandemiei, când s-a poziționat împotriva vaccinării. Ea a fost amendată de CNCD după ce a scris că pacienții COVID sunt „uciși de protocoalele OMS ale morții, cu complicitatea criminală a eroilor din linia întâi”.

Totodată, vedeta a făcut și o postare în care făcea o analogie între „evreii gazați la Auschwitz” și „comorbiditățile” pacienților COVID.

În timpul pandemiei, ea a avut mai multe opinii anti-vaccinare, însă este și adepta teoriilor conspirației, printre care și celebra teorie a chemtrails (dârele lăsate de avioane pe cer). Vedeta a susținut că avioanele care lasă dâre împrăștie o substanțele și a făcut o legătură între acele urme albe lăsate de avioane și faptul că mai mulți prieteni de-ai ei s-au îmbolnăvit de enteroviroză.

Care este numele real al Oliviei Steer

Olivia Steer a fost dată de gol de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Conform documentelor oficiale, se pare că numele complet al vedetei este Olivia Veturia Moisescu (fostă Steer). Prenumele Veturia ar avea origini indo-europene și înseamnă bătrân/în vârstă.

După divorț, Olivia își va lua, cel mai probabil, numele Steer înapoi.

„Mesajul publicat de Moisescu Olivia Veturia (fostă Steer): Întrebarea serii: evreii gazați la Auschwitz aveau comorbidități, nu-i așa? reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată”, se preciza în comunicatul CNCD.

Cum se menține Olivia Steer tânără

Vedeta este adepta unui stil de viață sănătos. Este raw-vegană, face yoga, Pilates și își mișcă corpul în fiecare zi. De-a lungul timpului, ea a militat pentru o alimentație vegană. Ea a recunoscut că în familie nu impune astfel de reguli și chiar gătește carne pentru băieți.

„E adevărat ca gătesc şi carne, pentru familia mea. Gătesc la cook-tă (oală sub presiune), ca să fiu sigură ca iese fragedă și bine pătrunsă, la temperaturi rezonabile, ce nu omoară nutrienții. Pentru că mă întreba unii, curioși sau bănuitori sau îngrijorați chiar, dacă am renunțat la dieta mea, răspund: nu, niciodată! Dar nu toți suntem raw vegani și asta nu e nici o problemă, din punctul meu vedere”, a spus Olivia, în urmă cu câțiva ani.

Ea a mărturisit că are o metodă prin care se menține tânără. Se numește camera întunecată și este o terapie care presupune petrecerea unor perioade lungi de timp într-o încăpere complet întunecată, lipsită de orice sursă de lumină artificială.

