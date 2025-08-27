  MENIU  
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Cei doi erau împreună de 22 de ani

Amelia Matei
Actualizat 27.08.2025, 15:31

Andi Moisescu și Olivia Steer au pus capăt unei căsnicii de 22 de ani. Decizia vine ca un șoc în showbiz, mai ales că se știa despre cei doi că formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. 

Conform Cancan.ro, cei doi ar fi decis să continue pe drumuri separate. Omul de televiziune nu mai poartă verigheta, semn că a divorțat recent. Acesta încă își vede copiii, chiar dacă rar, iar lucrurile urmează să se așeze în privința programului.

Andi Moisescu a dat de înțeles că a divorțat, însă fără să o spună oficial. Semnele au fost prezente: discuțiile s-au rezumat la copii, iar pe deget nu mai apare nicio verighetă.

“În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, spunea Andi Moisescu recent pentru Cancan.

Olivia Steer și fiul cel mare, David

Cei doi erau căsătoriți de 22 de ani și împreună au doi băieți. Conform informațiilor, aceștia au divorțat de câteva luni, însă nu au făcut încă un anunț oficial despre acest lucru.

De altfel, Andi nu a mai vorbit în public despre fostă lui soție cinici nu i-a mai rostit numele. El s-a referit la familie ca la un întreg, fără să o menționeze pe Olivia.

Prima reacție a lui Andi Moisescu despre divorțul de Olivia Steer

Întrebat de un reporter cancan.ro dacă poate face o declarație cu privire la divorțul de Olivia Steer, Andi Moisescu a spus: „Hai să vedem asta (grila de toamnă a postului PRO TV, eveniment la care s-au întâlnit) și îți spun după aia! Hahaha!’.

Dezvăluiri despre căsnicia lui Andi Moisescu cu Olivia Steer

Cei doi au vorbit în spațiul public despre relația lor ori de câte ori au avut ocazia. Andi Moisescu spunea că iubirea necondiționată este cheia spre o căsnicie reușită.

„N-am un secret propriu. Cred că ține, în cele din urmă, de fiecare în parte. Mă rog, e mult mai ușor atunci când oamenii se iubesc. Mai ales dacă iubirea e necondiționată. „Sunt precum gustările grecești. Câte puțin din fiecare și pe cât posibil cu ceva surprize la mijloc. Mă bazez și pe spontaneitate, și pe detalii. Și, în general, pe iubire”, a dezvăluit Andi Moisescu pentru Revista Viva! în urmă cu mai mulți ani.

Tot atunci, el a recunoscut că situațiile tensionate nu lipsesc. 

„Nu vreau să pozez în vreun expert, departe de mine gândul. Dar, o să vezi, după 10-15 ani de căsnicie, se tensionează tot mai rar discuțiile. Te enervezi mai puțin și te bucuri mai mult. Mai ales dacă nu ții cu dinții să ai dreptate”, mai spunea prezentatorul.

Au avut o nuntă ca în povești

Andi Moisescu și Olivia Steer au avut o nuntă ca în povești. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au avut 200 de invitați. Petrecerea a avut loc la Casa Doina și au avut invitați de seamă precum Andreea Esca, Amalia Enache, Elena Lasconi, Roxana Ciuhulescu și multe alte vedete ale ProTv și Acasă Tv.

La începutul petrecerii, Andi i-a cântat Olivia melodia lor: „Wonderful tonight”, a lui Eric Clapton.

Leo Iorga și Cornelia Catanga s-au ocupat de distracție, iar tortul de nuntă a fost spectaculos, cu nu mai puțin de 3 etaje. Tortul a fost făcut de un designer din Austria. 

Olivia a ales să poarte o rochie de mireasă de la Doina Levinza, iar buchetul ei a fost din trandafiri albi.

