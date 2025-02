Andi Moisescu, detalii neștiute despre nașterea sa: „Așa am reușit să trec cu bine”. Mama prezentatorului TV l-a adus pe lume în anul II de facultate

Andi Moisescu, gazda emisiunii Apropo TV și jurat la „Românii au talent”, a oferit detalii mai puțin cunoscute despre nașterea și copilăria sa.

Andi Moisescu, detalii neștiute despre nașterea și copilăria sa

Invitat în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, Andi Moisescu (52 de ani) a făcut dezvăluiri rare despre momentul în care s-a născut și copilăria petrecută la Mangalia.

„Am crescut printre minoritatea turcă și tătară și bineînțeles că acolo plăcinta era de bază”, a povestit Andi în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Până la vârsta de 7 ani, gazda emisiunii Apropo TV a fost crescut de bunici la Mangalia. Mama lui l-a adus pe lume în anul II de facultate.

Prezentatorul de la Apropo TV a fost crescut de bunici la Mangalia

Primii șapte ani i-am petrecut la Mangalia, fiind crescut de bunici, pentru că mama era foarte tânără când m-a născut, studentă în anul II la facultate, în București. În acele vremuri, era greu să ai un copil.

Mama juratului de la „Românii au talent” a terminat liceul și facultatea ca șefă de promoție.

„Mama a făcut chimie industrială. (…) Și a luat repartiție în București, dar asta s-a întâmplat când eu eram măricel”, i-a mai spus Andi lui Măruță.

Andi Moisescu s-a născut prematur

În cadrul aceluiași interviu, Andi Moisescu a dezvăluit că s-a născut „ușor prematur”.

„Am venit pe lume ușor prematur, ca să nu zic de-a dreptul prematur, am fost la maternitatea Polizu și așa am reușit să trec cu bine de primele două săptămâni. După ce am fost pus pe linia de plutire, în 1972, direct de acolo m-au dus la gară, au luat un compartiment întreg într-un vagon și m-au dus la Mangalia. Și de la vârsta de două săptămâni m-au crescut bunicii”, a mai spus el.

Foto: Avantaje.ro

