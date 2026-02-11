Mihai Bendeac depune plângere Poliție după ce a fost acuzat că a agresat sexual o fană: „Cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming?”

Mihai Bendeac (42 ani) se află în centrul unui scandal de proporții. Zilele trecute, aflat în plină promovare a noului său film, „Băieți de oraș: Golden Boyz”, actorul a fost acuzat că a hărțuit sexual o tânără admiratoare. Totul a pornit de la un clip postat chiar de Bendeac, în mediul online.

Mihai Bendeac a publicat pe rețelele sociale un clip din timpul turneului de promovare a noului său film în care apare o tânără care a mers la el pentru a-i vorbi. Emoționată, fata îi spune actorului că inima îi bate foarte tare și îl îndeamnă să îi pună mâna pe piept pentru a se convinge.

Videoclipul a devenit viral, iar unele voci au susținut că gestul lui Bendeac a fost unul hărțuitor.

După apariția acestor acuzații, actorul a criticat modul în care a fost prezentată situația în public, subliniind faptul că anumite persoane și organizații au interpretat greșit momentul.

Actorul spune că va depune plângere la Poliție

Mihai Bendeac a anunțat că va depune o plângere la Poliție împotriva celor care i-au adus acuzațiile de agresiune sexuală, printre care centrul Filia și bloggerul Zoso.

„Centrul Filia, bloggerul Zoso și un ‘influencer’ de Youtube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituțe: În primul rând, cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dumneavoastră de a obține vizualizări?”, a scris actorul în mesajul său distribuit în mediul online.

Mihai Bendeac a subliniat faptul că nu a existat nicio intenție de hărțuire, subliniind faptul că gestul a fost inițiat de tânăra care l-a abordat, iar momentul a fost perceput ca fiind amuzant de ambele părți.

„Dacă, într-adevăr, ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Si asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a transmis el.

Mihai Bendeac neagă acuzațiile de hărțuire sexuală

Mihai Bendeac a negat acuzațiile de hărțuire sexuală, explicând că nu a atins părțile intime ale fetei, momentul fiind unul lipsit de vreo intenție nepotrivită. De asemenea, acesta a menționat că acuzațiile sunt doar rezultatul unor interpretări exagerate.

„Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni în jur. Probabil treceți prin filtrele si fanteziile dumneavoastră. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost întrebată/contactată în legătură cu treaba asta. Dacă ați fi fost de bună credință, puteați încerca să aflați cine e și să luați legătura cu ea, s-o întrebați. Nu vă e jenă?”, a continuat actorul.

