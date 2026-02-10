Delia Salchievici, primele declarații despre noul iubit: „Această relație este întruparea manifestărilor mele”

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden și fostă concurentă la Desafio: Aventura, iubește din nou după divorțul de artist și relația de scurtă durată cu medicul estetician Auday Al-Ahmad.

Delia Salchievici, primele dezvăluiri despre noul iubit

Delia Salchievici mărturisește că noua relație i-a adus liniște și împlinire. Delia a confirmat că iubește din nou și că, deși ține identitatea partenerului ei „ascunsă” pentru moment, relația lor este una serioasă și promițătoare.

După divorțul de Lino Golden și o scurtă relație cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, Delia a ales să-și dea timp să se vindece. Planurile ei au fost însă date peste cap de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet.

„Da, este adevărat, sunt într-o relație foarte frumoasă de ceva timp și tocmai din acest motiv am ales să o postez. Nu am vrut să mă ascund, însă am așteptat să fiu sigură de partenerul pe care îl am alături. Este o relație frumoasă și, într-adevăr, putem spune că Delia iubește din nou. Consider că această relație este întruparea manifestărilor mele”, a mărturisit ea, pentru Spynews.ro.

„A fost o chimie instantă”

Delia și actualul ei partener s-au cunoscut virtual, iar chimia dintre ei s-a manifestat încă de la primele conversații. Ea mărturisește că, deși atracția a fost instantanee, a vrut să îi ofere timp să demonstreze că poate fi bărbatul potrivit pentru ea.

„Suntem încă la începutul poveștii, ne-am cunoscut în online, însă a fost o chimie instantă. Chiar din primele mesaje mi-am dat seama că este diferit, că este un bărbat așa cum îmi doresc, însă a urmat și o perioadă în care i-am permis să îmi demonstreze acest lucru. De atunci nu încetează să o facă”, a adăugat Delia.

Planuri mari, dar fără grabă

Deși relația lor este încă la început, cei doi au planuri de viitor. Delia subliniază că nu se grăbesc să se mute împreună, fiind mai importantă stabilitatea emoțională pe care o au.

„Este exact așa cum îmi doream, e o relație în care sentimentul predominant este liniștea și nu puteam să îmi doresc nimic mai mult. Cât despre mutatul împreună, nu am discutat ceva exact, însă știm că acest pas se va întâmpla. Nu ne grăbim, oricum nu reprezintă un impediment pentru noi faptul că nu locuim încă împreună”, a mai spus ea.

Viață privată, fericire publică

Deși o parte dintre urmăritorii ei sunt curioși să afle mai multe despre noul partener, Delia preferă să păstreze discreția. Ea explică că își dorește să se bucure de această relație în intimitate înainte de a o face complet publică.

„Aleg să îl mai țin «ascuns» o perioadă, deoarece îmi doresc să mă mai bucur doar eu de el până să intervină și publicul. Voi continua să arăt mândră că am pe cineva frumos din toate punctele de vedere alături de mine, însă, totodată, să îmi păstrez viața privată”, a mai declarat Delia Salchievici.

Foto: Instagram

