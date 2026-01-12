Lino Golden a decis să facă pasul cel mare și să își ceară iubita de soție, după doar câteva luni de relație. Artistul i-a oferit inelul de logodnă și i-a pus întrebarea în Times Square, New York.
Lino a pus la cale o surpriză emoționantă pentru partenera sa, Diana, care este make-up artist. În fața miilor de lumini și în agitația specifică Times Square-ului, Lino a îngenuncheat și i-a adresat marea întrebare. Momentul a fost completat de un gest spectaculos: pe unul dintre panourile uriașe din faimoasa piață a apărut mesajul „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Răspunsul Dianei? Un „Da” ferm și emoționant.
Deși Lino Golden și Diana sunt împreună de câteva luni, cei doi au preferat să-și păstreze relația departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, au început să se afișeze mai des împreună, dând de înțeles că legătura lor devine din ce în ce mai serioasă.