Lino Golden a cerut-o în căsătorie pe iubita sa Diana, după doar câteva luni de relație. Momentul spectaculos a avut loc în Times Square, New York, unde mesajul emoționant a apărut pe un ecran uriaș.

Lino Golden și-a cerut iubita de soție

Lino Golden a decis să facă pasul cel mare și să își ceară iubita de soție, după doar câteva luni de relație. Artistul i-a oferit inelul de logodnă și i-a pus întrebarea în Times Square, New York.

Lino a pus la cale o surpriză emoționantă pentru partenera sa, Diana, care este make-up artist. În fața miilor de lumini și în agitația specifică Times Square-ului, Lino a îngenuncheat și i-a adresat marea întrebare. Momentul a fost completat de un gest spectaculos: pe unul dintre panourile uriașe din faimoasa piață a apărut mesajul „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Răspunsul Dianei? Un „Da” ferm și emoționant.

Deși Lino Golden și Diana sunt împreună de câteva luni, cei doi au preferat să-și păstreze relația departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, au început să se afișeze mai des împreună, dând de înțeles că legătura lor devine din ce în ce mai serioasă.

Diana este prima femeie pe care artistul a ales să o facă publică după divorțul de fosta sa soție, Delia Salchievici.

Citește și: Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor. Ce a pățit în competiția Desafio: „M-am întors fără păr, umflată și grasă”

Citește și: Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”

Artistul, despre relația cu Diana

Într-un interviu recent, Lino Golden a declarat că relația lor a început datorită unei conexiuni speciale și naturale.

„Ne-am cucerit reciproc, a fost o conexiune comună, nu a fost ceva complicat, a fost conexiune din prima. Toate la timpul lor”, a spus artistul, citat de SpyNews.

De asemenea, acesta a explicat că Diana preferă discreția și evită lumina reflectoarelor, ceea ce i-a ajutat să construiască o relație bazată pe încredere și respect reciproc.

Citește și: Sofia Vicoveanca a suferit un infarct: „Familia a solicitat discreție”. Care este starea ei de sănătate acum

Citește și: „M-am săturat să întrețin femeile din viața mea”. Mihai Trăistariu, pus la zid după ce a făcut declarații controversate

Cererea în căsătorie din Times Square marchează un nou capitol pentru Lino Golden, care și-a găsit din nou fericirea alături de Diana.

„În viața de zi cu zi sunt o persoană normală. Merg la concerte, la evenimente, apoi mă întorc acasă, nu e nimic extraordinar, nimic ce nu poate fi înțeles de persoana iubită”, a mărturisit artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lino Golden și iubita lui, Diana

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News