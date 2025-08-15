  MENIU  
Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că l-a înșelat: „Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată"

Adelina Duinea
Actualizat 15.08.2025, 10:45

Delia Salchievici a rupt tăcerea după ce Lino Golden a insinuat că avea deja pe cineva atunci când a decis să divorțeze de el.

Delia Salchievici și Lino Golden (27 de ani) s-au căsătorit în aprilie 2024 și au divorțat fix un an mai târziu, în aprilie 2025, la starea civilă. Recent, artistul a insinuat că Delia avea „o rezervă” atunci când a decis să pună punct mariajului lor.

Prima reacție a Deliei a fost să ignore acuzațiile fostului soț, declarând pentru Spynews.ro: „Aș prefera să nu comentez despre asta, nu vreau să intru în jocul lui”. Acum însă, după ce a primit sute de mesaje jignitoare și amenințătoare, fosta concurentă de la „Power Couple”, sezonul 1, se apără.

Delia Salchievici susține că l-a cunoscut pe actualul iubit, medicul estetician Auday Al-Ahmad, după divorțul de Lino Golden.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (să-l înșele – n.red.). Am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu. după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a spus fosta soție a lui Lino Golden, pentru Spynews.ro.

„El nu poate să ne spună nouă că nu a avut niciun fel de contact cu o altă femeie”

În mediul online au apărut și speculații cum că Lino a dus-o pe Delia la cabinetul lui Auday, zvon pe care tânăra l-a infirmat. Totodată, Delia a insistat că nu a avut niciun contact cu un alt bărbat nici în timpul relației cu Lino, nici imediat după despărțire, spre deosebire de artist, despre care știe „că a avut contact cu alte femei”.

„Mai sunt oameni care zic că Lino m-a dus la doctorul Auday. Nu există așa ceva. M-am dus singură, prin prietena mea. Ea este cea care ne-a făcut conexiunea. Eu am stat singură, fără niciun contact cu un alt bărbat, până în momentul în care l-am cunoscut pe Auday. El a fost primul. Eu nu am avut pe nimeni, nu am înșelat niciodată, nu am jucat la două capete niciodată. Nu sunt genul acesta de femeie. Tocmai din acest motiv mă deranjează aluziile. El nu poate să ne spună nouă că nu a avut niciun fel de contact cu o altă femeie”, a mai spus Delia Salchievici, pentru sursa citată. 

„Eu, personal, știu că a avut contact cu alte femei încă din prima lună după ce noi ne-am despărțit. Spre deosebire de el, eu am ales să fiu în totalitate asumată și transparentă, pentru că despre asta este vorba în meseria pe care o practic. Oamenii au încredere totală în mine. Nu poți avea încredere totală într-un om care se ascunde”, a adăugat.

Delia Salchievici a luat în calcul ideea de a-l da în judecată pe Lino Golden

Nu în ultimul rând, Delia a spus că ia în calcul să-l dea în judecată pe Lino Golden pentru defăimare, dacă tânărul va continua să vorbească în acest fel despre ea.

„Eu am fost asumată și transparentă din toate punctele de vedere și nu o să permit nimănui să-mi strice imaginea pe care am creat-o prin propriile puteri. (…) Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare, din moment ce sunt declarații mincinoase. Aș avea șanse de câștig de 100%, însă nu o să fac asta, pentru că poate putem să renunțăm la aceste afirmații pe cale amiabilă. Asta aș prefera, dar pot să acționez și legal dacă el continuă”, a conchis aceasta. 

