Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor. Ce a pățit în competiția Desafio: „M-am întors fără păr, umflată și grasă”

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a întors de la Desafio, noul reality show care promite lupte intense pentru supraviețuire. Vedeta a fost prezentă la lansarea show-ului și a mărturisit, printre altele, că este singură. Vedeta a confirmat că s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, din nou singură

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, este din nou singură. Aceasta s-a cuplat cu Auday Al-Ahmad, după divorțul de cântăreț, însă acum a mărturisit că este o femeie liberă.

Tânăra nu avea în plan să aibă o relație nouă la puțin timp după divorț, însă între ea și medicul estetician s-a format o conexiune și de acolo, lucrurile au evoluat spre o idilă.

Medicul estetician al vedetelor a vorbit despre relația cu Delia, spunând că l-a atras prezența ei exotică.

„Ne-am cunoscut aici, în cadrul clinicii, ea a fost pacienta mea și după ce am terminat procedurile, mi-a făcut o citire în cărți, ea se ocupă cu tarot. I-am făcut un jawline și i-am corectat buzele pentru că le avea deja foarte frumoase (…) Eu cred în anumite energii, pentru că noi suntem constituiți din energii și anumite lucruri se pot transpune în cărți (…)

M-a atras magnetismul ei și este o prezență exotică, adică noi suntem din lumi diferite, dar atunci când ne întâlnim, în spațiul nostru comun ne simțim destul de bine. E o femeie care nu vrea să iasă în evidență, uneori tăcerea ei spune mai mult decât alte cuvinte (…) Trecutul este trecut, nu mă interesează ce a fost în spate, mă interesează din momentul în care am cunoscut-o”, a declarat medicul Auday Al-Ahmad.

Delia Salchievici și Lino Golden au fost căsătoriți timp de un an, iar în aprilie 2025, cei doi au decis să divorțeze.

Acum, Delia a mărturisit că s-a despărțit de iubitul ei și este o femeie liberă.

„Pe mine experiențele din trecut nu m-au doborât. Înainte îmi păsa de părerea oamenilor din jur, acum nu-mi mai pasă. Nu am nici o relație în acest moment, sunt singură. Dar, mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, doar că sunt selectivă. Eu nu am încredere în nimeni, decât în mine. Când o să mă vedeți cu un bărbat de mână a trecut prin toate testele posibile”, a mai spus fosta soție a lui Lino Golden, pentru Click!

Cum s-a întors Delia de la Desafio

Tânăra a vorbit despre cum a fost provocarea Desafio, un show despre supraviețuire, filmat în Thailanda. După competiție, Delia a recunoscut că s-a întors foarte schimbată după condițiile de trai dure, lipsa oricăror facilități sau confort.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri.

Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a dezvăluit Delia, pentru aceeași sursă.

