Florin Răducioiu s-a despărțit de iubita lui, Andreea Albăstroiu. Cei doi urmau să se căsătorească anul acesta

Florin Răducioiu (54 ani) și Andreea Albăstroiu s-au despărțit cu puțin timp înainte de nuntă. Fostul mare internațional de fotbal trebuia să se căsătorească anul acesta, însă planurile au fost anulate, povestea lor de iubire ajungând la final.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au avut, în ultimii ani, o relație discretă, cei doi alegând să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. Andreea a fost femeia care a readus liniștea în viața fostului fotbalist după ce acesta a trecut ptrin-un divorț dureros.

Cei doi au fost împreună doi ani, iar acum trebuia să se căsătorească. Dar relația lor s-a destrămat brusc, ar fostul internațional și iubita sa au decis să meargă pe drumuri separate.

Potrivit gsp, deși păreau un cuplu sudat și fericit, lucrurile au ajuns la final pentru Răducioiu și Andreea. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât nunta ar fi trebuit să aibă loc anul acesta, fiind invitați foști colegi de breaslă ai fostului fotbalist, precum și familia și prietenii celor doi.

Cum a început povestea de dragoste dintre fostul internațional și Andreea

În urmă cu ceva timp, Florin Răducioiu povestea cum viața lui s-a schimbat în momentul în care a cunoscut-o pe Andreea.

„Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Mă duceam frecvent la Milano și, în special, la Brescia. Printr-un prieten comun am ajuns să o cunosc. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit. Am început să vorbim și, de acolo, a început relația noastră de șase ani. Andreea locuia lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, a dezvăluit fostul sportiv.

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit timp de peste 20 de ani cu Astrid, femeia care i-a dăruit doi copii. Cei doi au divorțat în 2018, după o căsnicie de 23 de ani. Deși a suferit foarte mult, fostul fotbalist a încercat să păstreze o relație cât mai apropiată cu copiii lui, Andrea și Alessandro.

