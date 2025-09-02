  MENIU  
Claudia Pătrășcanu, atacată dur de Bianca Drăgușanu: „E vedetă pentru cei de la ea din comună"

Adelina Duinea
Bianca Drăgușanu a atacat-o dur pe Claudia Pătrășcanu, într-o serie de Instagram Stories. Fostul manechin a spus despre cântăreață că este vedetă „pentru cei de la ea din comună” și că are „nevoie urgentă” de operații estetice.

Conflictul dintre Bianca Drăgușanu (43 de ani) și Claudia Pătrășcanu (46 de ani) nu este nici pe departe aproape de a se încheia. Totul a început acum patru ani și jumătate, după ce Bianca a devenit iubita fostului soț al Claudiei, Gabi Bădălău (37 de ani).

Din 2021 și până în prezent, cele două s-au dat în judecată de mai multe ori. Bianca Drăgușanu a dat-o în judecată pe Claudia Pătrășcanu pentru defăimare și amenințări, în timp ce Claudia a dat-o în judecată pe Bianca pentru că a refuzat să șteargă de pe rețelele sociale fotografii cu băieții ei și ai lui Bădălău, Gabriel și Nicholas.

Recent, în mediul online, Bianca Drăgușanu a lansat un nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu, la care s-a referit folosit apelativul „Mareana”.

„Mareana este geană pe Insta-ul meu de mai bine de patru ani. Mareana contorizează caloriile și călătoriile mele și face mereu comparații cu cât de flămândă e gura ei, chipurile din cauza mea. De parcă aș mânca și pleca pe banii cuveniți ei, nu munciți de mine”, a scris Drăgușanu, la Instagram Story.

„E vedetă pentru cei de la ea din comună”

Într-o altă postare, Bianca Drăgușanu a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că nu muncește, ci doar așteaptă să primească lucruri.

„Mareana se dă ceva ce nu e și n-a fost vreodată. Mareana nu muncește. Mareana e înzestrată de bunul Dumnezeu cu multe calități pe care și le descoperă zilnic (pe internet) și efectiv ea primește din mila și bunătatea Domnului cam tot ce are, mașina, căsuța, hăinuțe… etc. Mareana are talent… la povestit și bârfit…”, a mai scris fosta participantă la „Din Dragoste cu Mircea Radu”.

Drăgușanu susține că Pătrășcanu vorbește urât despre ea în cercurile sale de prieteni și că subestimează munca pe care ea a depus-o de la vârsta de 18 ani.

„Mareana, fata «mondenă» e vedetă. Pentru cei de la ea din comună. De ce sunt eu supărată pe Mari: Pentru că Mareana de patru ani dă mesaje despre mine celor apropiați și mă jignește subestimând munca mea de o viață și faptul că eu am carte de muncă de la 18 ani și BAC-ul luat cu nota 9, iar ea 4 clase.

Pe scurt, Mareana mă hărțuiește, iar eu fac haz de necaz și o anunț pe această cale (pentru că știu că e geană pe Insta-ul meu) că plec iar într-o vacanță și am mâncat și azi tot pe banii mei! Stai liniștită, Mareano, că tot ce am, am pentru că pe mine mă iubește Dumnezeu, dar eu am două joburi pe zi, nu fac circ pentru bani ca și tine!”, a mai scris Bianca Drăgușanu, în mediul online.

Bianca Drăgușanu susține că ar fi primit un mesaj de apreciere de la Claudia Pătrășcanu

În ultimele câteva postări, Bianca a spus despre Claudia și mama ei că sunt „două vrăjitoare nebunatice”.

„Mareana a citit și salvat toate mesajele mele. Mareana mă apreciază în felul ei (mi-a dat un mesaj de apreciere acum cinci ani pe Insta), dacă stă non-stop pe pagina mea. Mareana are spume la gură acum și vorbește cu mă-sa, care e la fel ca ea. 2 vrăji’ nebunatice, care fac spume la bot”, este o altă parte din mesajul Biancăi Drăgușanu.

„Mareana e supărată pe mine și că îmi fac operații. E supărată pentru că ei îi este frică să-și facă și oricum n-are bani. Deși fața ei cere reparații, Mareana o arde naturel. (…) Mareano ai nevoie urgent de service că ești pe pană fata mea”, a mai transmis fostul manechin.

