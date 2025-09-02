  MENIU  
Home > Vedete > Tudor Chirilă, reacție dură după ce Nicușor Dan a făcut o declarație controversată privind magistrații: „Sper că a vrut să spună altceva”

Tudor Chirilă, reacție dură după ce Nicușor Dan a făcut o declarație controversată privind magistrații: „Sper că a vrut să spună altceva”

Tudor Chirilă, reacție dură după ce Nicușor Dan a făcut o declarație controversată privind magistrații: „Sper că a vrut să spună altceva”
Oana Savin
.

Președintele Nicușor Dan a făcut recent o declarație controversată cu privire la magistrații din România, despre care a spus că „au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene”. Afirmația șefului statului a stârnit reacții puternice, inclusiv  din partea lui Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, reacție dură la adresa lui Nicușor Dan

Tudor Chirilă s-a arătat nedumerit și în același timp indignat de afirmația făcută de Nicușor Dan cu privire la magistrații din România. Artistul a reacționat rapid în mediul online.

„Eu tot sper că a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată. Că dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Artistul a venit cu date concrete pentru a contesta afirmația președintelui. Conform Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), România avea în 2020 aproximativ 24 de judecători la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană era de 21,5. Comparativ, Franța are doar 11,5 judecători la 100.000 de locuitori.

Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Recomandarea zilei

Mai mult, Tudor Chirilă a ridicat mai multe întrebări cu privire la eficiența sistemului judiciar din România, menționând cazuri notorii care nu au fost încă soluționate precum dosarul Revoluției, în cadrul căruia Ion Iliescu nu a fost judecat până când a murit, dosarul mineriadei din 13-14 iunie 1990, dosarul protestelor din 10 august 2018, cazul Secureanu și furturile de la Spitalul Malaxa sau recuperarea prejudiciului în dosarul Voiculescu.

„Păi dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât ăia europeni am și eu niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul mineriadei 13-14 iunie nu e finalizat, cum se face că la șapte ani de la dosarul 10 august nu avem nici măcar urmărirea penală terminată, cum se face că după opt ani de zile dosarul lui Secureanu care (demonstrat) fura zilnic bani din casieria spitalului Malaxa a fost reluat de la zero, cum se face că 50 de milioane de euro, prejudiciul din dosarul Voiculescu, nu sunt recuperați, iar recuperarea suspendată de Curtea de Apel, cum se face cǎ s-a ridicat sechestrul în dosarul Nordis, cum se face că dosarul de 30 de milioane de euro mită al lui Vanghelie s-a prescris sau că alte sute de dosare de corupție sunt prescrise sau cu prejudicii nerecuperate?”, a scris Tudor Chirilă.

Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Recomandarea zilei

Chirilă a subliniat că, dacă judecătorii români muncesc într-adevăr mai mult decât omologii lor europeni, acest lucru ar putea indica de fapt o funcționare defectuoasă a sistemului.

Citește și: Tudor Chirilă, reacție după ce un curier din Bangladesh a fost lovit în Capitală. Cine e vinovatul suprem: „Politicianul xenofob care a incitat la ură. Mulți români au fost victime”

Citește și: De ce nu mai stă Irina Rimes lângă Tudor Chirilă la „Vocea României”: „Era cazul”

Tudor Chirilă îl critică pe Nicușor Dan

În cadrul aceleiași postări, Tudor Chirilă a adresat mai multe critici lui Nicușor Dan, printre care și faptul că președintele nu a acționat încă în numirea șefilor serviciilor secrete, absența explicațiilor promise privind anularea alegerilor din 2024, preocuparea pentru volumul de muncă al magistraților în loc de funcționarea eficientă a justiției sau lipsa de implicare în numirile din justiție, cum ar fi cazul candidării Liei Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis a vis de când, cum şi ce comunicǎ Preşedintele. Asta ca sǎ ştim şi noi una, alta, dacǎ v-au fǎcut farmece serviciile sau poate cǎ gândiți altfel decât în luna mai. Sau, pur şi simplu, cǎ la criza în care ne aflǎm va trebui sǎ vǎ îndepliniți cu prioritate obligațiile pe care vi le-ați asumat în campania electoralǎ. Cauționarea demersurilor magistraților pentru blocarea reformei pensiilor speciale nu era una dintre ele”, a continuat artistul.

Citește și: Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”

Citește și: Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă

Artistul, despre problema extremismului și rasismului

Tudor Chirilă a abordat și problema extremismului și rasismului în România. Acesta a criticat atitudinea aparent contradictorie a președintelui în această privință.

„Dumneavoastrǎ ați afirmat cǎ rasismul este inacceptabil („asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”) dar tot dumneavoastră cu ceva timp în urmă ați retrimis în parlament o lege despre care spuneați că nu definește exact termenul de legionar, neo legionar sau fascist, dând un semnal mai degrabă că legea e prea aspră, nu prea blândă în timp ce în București o organizație de tip extremă dreapta face protest împotriva livratorilor pe modelul Rusia – Moscova, iar rețelele sunt pline de retorică fascistă promovată de politicieni extremiști cu retorică antieuropeană, antiromânească, pro rusă. O asemenea atitudine e posibil să nu-i descurajeze. Întrebarea care se pune e ce e mai important: stoparea extremismului sau relativizarea definiției fascismului?”, a subliniat artistul.

Spre final, Tudor Chirilă i-a amintit lui Nicușor Dan care sunt motivele pentru care românii l-au ales președinte, printre acestea numărându-se și respingerea extremismului, dorița de a rămâne în Europa, lupta împotriva corupției și a mafiilor imobiliare dar și prioritizarea muncii, științei și cinstei.

„Vă las aici un reminder. Românii v-au votat (ăia care v-au votat) pentru că nu au vrut și nu vor extremism, ură pe criterii de popor bun și popor rău, huliganism, vor să rămână în Europa, vor să fie reprezentați de un președinte care nu sfârșește prin a face jocurile unui partid sau altuia și care luptă din toate puterile cu corupția, cu mafiile transpartinice, care pune pe primul plan munca înaintea șmecheriei, știința înaintea vrăjitoriei, cinstea înaintea hoției, mintea înaintea prostiei și care înțelege că România nu mai are timp să fie furată de aceeași politicieni care încearcă să cadă mereu în picioare sacrificându-i pe alții”, a explicat Tudor Chirilă.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Fanatik
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
GSP.ro
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
TV Mania
Ana Bodea din „Lia – Soția soțului meu” i-a moștenit frumusețea mamei sale! Uite cum arată femeia care i-a dat genele perfecte și farmecul care cucerește pe ecran
Ana Bodea din „Lia – Soția soțului meu” i-a moștenit frumusețea mamei sale! Uite cum arată femeia care i-a dat genele perfecte și farmecul care cucerește pe ecran
Citește și...
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”
Carmen Iohannis s-a săturat! Gestul făcut faţă de români după ce Klaus şi-a dat demisia. Abia aştepta să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie, la Insula Iubirii. Reacția Ellei Vișan când i-a văzut. "Face lucruri pe care cu mine nu le făcea!"
Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”
Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie, la Insula Iubirii. Reacția Ellei Vișan când i-a văzut. "Face lucruri pe care cu mine nu le făcea!"
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, scene intime în baie, la Insula Iubirii. Reacția Ellei Vișan când i-a văzut. "Face lucruri pe care cu mine nu le făcea!"
Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”
Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Ce se întâmplă după emisiune cu domnu' Marian și Bianca, după ce Radu l-a certat în fața întregii națiuni pe Corleone! Ce am văzut în seara de luni, contrazis total
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Elle
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Andi Moisescu, decizie inedită după divorțul de Olivia Steer. Ce a anunțat prezentatorul pe internet: „Următorul capitol cu..."
Andi Moisescu, decizie inedită după divorțul de Olivia Steer. Ce a anunțat prezentatorul pe internet: „Următorul capitol cu..."
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
După despărțirea de tatăl copiilor ei, vedeta noastră iubește din nou! Cine este iubitul ei și ce a dezvăluit despre relația lor: „Este adevărat...”
DailyBusiness.ro
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Cu ce se ocupă imigranții veniți în România în 2025. Majoritatea lucrează în domenii precum construcțiile și producția
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
Români jefuiți în Turcia, la un hotel de lux, în 2025. S-au furat banii din seif și înlocuiți cu bancnote false
A1.ro
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Marian, față în față cu Mattia după ce Bianca s-a apropiat de ispită. Ce și-au zis
Insula Iubirii, 1 septembrie 2025. Marian, față în față cu Mattia după ce Bianca s-a apropiat de ispită. Ce și-au zis
Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă
Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă
Ce spune Elena Vîșcu despre viața ei după un an de la divorțul de CRBL: „Am renunțat la vină”
Ce spune Elena Vîșcu despre viața ei după un an de la divorțul de CRBL: „Am renunțat la vină”
Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri de cuplu și în afaceri. Cum li s-a schimbat viața de când și-au deschis hotel pe litoral: „Am întâmpinat și provocări” / Exclusiv
Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri de cuplu și în afaceri. Cum li s-a schimbat viața de când și-au deschis hotel pe litoral: „Am întâmpinat și provocări” / Exclusiv
Răzvan Babană, de nerecunoscut după ce a slăbit 75 kg în șapte luni. Cum arată acum
Răzvan Babană, de nerecunoscut după ce a slăbit 75 kg în șapte luni. Cum arată acum
Observator News
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
Libertatea pentru Femei
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
Are boala secolului! Celebrul om de televiziune tocmai a făcut anunțul înfiorător, la 58 de ani.
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Sorin Grindeanu face declarația care aruncă în aer scena politică din România. Nimeni nu se aștepta la MUTAREA asta chiar în acest moment: ”Am greșit...” Continuarea este analizată acum peste tot
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Ella de la Insula Iubirii a încălcat regulamentul și a divulgat ce s-a întâmplat după terminarea emisiunii. Andrei, Teo sau...? Uluitor ce a dezvăluit: „În viață, nimic nu se pierde”
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Pastilele „ieftine” se scumpesc: lista medicamentelor vizate
Pastilele „ieftine” se scumpesc: lista medicamentelor vizate
Cum raportezi un medic care te trimite abuziv de la spitalul de stat la clinici private: ghid pentru pacienți
Cum raportezi un medic care te trimite abuziv de la spitalul de stat la clinici private: ghid pentru pacienți
Cum plătești CASS ca să rămâi asigurat după 1 septembrie 2025. Ghid practic de completare și depunere a Declarației Unice 212
Cum plătești CASS ca să rămâi asigurat după 1 septembrie 2025. Ghid practic de completare și depunere a Declarației Unice 212
Horoscop 2 septembrie 2025. Zi tensionată, cu obstacole și provocări pentru ACESTE zodii
Horoscop 2 septembrie 2025. Zi tensionată, cu obstacole și provocări pentru ACESTE zodii
TV Mania
Ana Bodea din „Lia – Soția soțului meu” i-a moștenit frumusețea mamei sale! Uite cum arată femeia care i-a dat genele perfecte și farmecul care cucerește pe ecran
Ana Bodea din „Lia – Soția soțului meu” i-a moștenit frumusețea mamei sale! Uite cum arată femeia care i-a dat genele perfecte și farmecul care cucerește pe ecran
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Imagini rare cu marea iubire a lui Ion Țiriac! Cum arată Sophie Ayad, la 54 de ani. I-a dăruit doi copii afaceristului
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton