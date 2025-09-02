Tudor Chirilă, reacție dură după ce Nicușor Dan a făcut o declarație controversată privind magistrații: „Sper că a vrut să spună altceva”

Președintele Nicușor Dan a făcut recent o declarație controversată cu privire la magistrații din România, despre care a spus că „au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene”. Afirmația șefului statului a stârnit reacții puternice, inclusiv din partea lui Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, reacție dură la adresa lui Nicușor Dan

Tudor Chirilă s-a arătat nedumerit și în același timp indignat de afirmația făcută de Nicușor Dan cu privire la magistrații din România. Artistul a reacționat rapid în mediul online.

„Eu tot sper că a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată. Că dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Artistul a venit cu date concrete pentru a contesta afirmația președintelui. Conform Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), România avea în 2020 aproximativ 24 de judecători la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană era de 21,5. Comparativ, Franța are doar 11,5 judecători la 100.000 de locuitori.

Mai mult, Tudor Chirilă a ridicat mai multe întrebări cu privire la eficiența sistemului judiciar din România, menționând cazuri notorii care nu au fost încă soluționate precum dosarul Revoluției, în cadrul căruia Ion Iliescu nu a fost judecat până când a murit, dosarul mineriadei din 13-14 iunie 1990, dosarul protestelor din 10 august 2018, cazul Secureanu și furturile de la Spitalul Malaxa sau recuperarea prejudiciului în dosarul Voiculescu.

„Păi dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât ăia europeni am și eu niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul mineriadei 13-14 iunie nu e finalizat, cum se face că la șapte ani de la dosarul 10 august nu avem nici măcar urmărirea penală terminată, cum se face că după opt ani de zile dosarul lui Secureanu care (demonstrat) fura zilnic bani din casieria spitalului Malaxa a fost reluat de la zero, cum se face că 50 de milioane de euro, prejudiciul din dosarul Voiculescu, nu sunt recuperați, iar recuperarea suspendată de Curtea de Apel, cum se face cǎ s-a ridicat sechestrul în dosarul Nordis, cum se face că dosarul de 30 de milioane de euro mită al lui Vanghelie s-a prescris sau că alte sute de dosare de corupție sunt prescrise sau cu prejudicii nerecuperate?”, a scris Tudor Chirilă.

Chirilă a subliniat că, dacă judecătorii români muncesc într-adevăr mai mult decât omologii lor europeni, acest lucru ar putea indica de fapt o funcționare defectuoasă a sistemului.

Tudor Chirilă îl critică pe Nicușor Dan

În cadrul aceleiași postări, Tudor Chirilă a adresat mai multe critici lui Nicușor Dan, printre care și faptul că președintele nu a acționat încă în numirea șefilor serviciilor secrete, absența explicațiilor promise privind anularea alegerilor din 2024, preocuparea pentru volumul de muncă al magistraților în loc de funcționarea eficientă a justiției sau lipsa de implicare în numirile din justiție, cum ar fi cazul candidării Liei Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis a vis de când, cum şi ce comunicǎ Preşedintele. Asta ca sǎ ştim şi noi una, alta, dacǎ v-au fǎcut farmece serviciile sau poate cǎ gândiți altfel decât în luna mai. Sau, pur şi simplu, cǎ la criza în care ne aflǎm va trebui sǎ vǎ îndepliniți cu prioritate obligațiile pe care vi le-ați asumat în campania electoralǎ. Cauționarea demersurilor magistraților pentru blocarea reformei pensiilor speciale nu era una dintre ele”, a continuat artistul.

Artistul, despre problema extremismului și rasismului

Tudor Chirilă a abordat și problema extremismului și rasismului în România. Acesta a criticat atitudinea aparent contradictorie a președintelui în această privință.

„Dumneavoastrǎ ați afirmat cǎ rasismul este inacceptabil („asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”) dar tot dumneavoastră cu ceva timp în urmă ați retrimis în parlament o lege despre care spuneați că nu definește exact termenul de legionar, neo legionar sau fascist, dând un semnal mai degrabă că legea e prea aspră, nu prea blândă în timp ce în București o organizație de tip extremă dreapta face protest împotriva livratorilor pe modelul Rusia – Moscova, iar rețelele sunt pline de retorică fascistă promovată de politicieni extremiști cu retorică antieuropeană, antiromânească, pro rusă. O asemenea atitudine e posibil să nu-i descurajeze. Întrebarea care se pune e ce e mai important: stoparea extremismului sau relativizarea definiției fascismului?”, a subliniat artistul.

Spre final, Tudor Chirilă i-a amintit lui Nicușor Dan care sunt motivele pentru care românii l-au ales președinte, printre acestea numărându-se și respingerea extremismului, dorița de a rămâne în Europa, lupta împotriva corupției și a mafiilor imobiliare dar și prioritizarea muncii, științei și cinstei.

„Vă las aici un reminder. Românii v-au votat (ăia care v-au votat) pentru că nu au vrut și nu vor extremism, ură pe criterii de popor bun și popor rău, huliganism, vor să rămână în Europa, vor să fie reprezentați de un președinte care nu sfârșește prin a face jocurile unui partid sau altuia și care luptă din toate puterile cu corupția, cu mafiile transpartinice, care pune pe primul plan munca înaintea șmecheriei, știința înaintea vrăjitoriei, cinstea înaintea hoției, mintea înaintea prostiei și care înțelege că România nu mai are timp să fie furată de aceeași politicieni care încearcă să cadă mereu în picioare sacrificându-i pe alții”, a explicat Tudor Chirilă.

