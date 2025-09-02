Tily Niculae, adevărul despre divorțul de Dragoș Popescu: „Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”

Tily Niculae a vorbit deschis despre divorțul de Dragoș Popescu, în podcastul „Acasă la Măruță”. Actrița a dezvăluit că despărțirea s-a produs în urmă cu aproximativ doi ani și că a decis să vorbească despre ea abia acum deoarece nu se mai simțea confortabil să răspundă în interviuri la întrebări despre căsnicia ei. Totodată, protagonista din „La Bloc” a prezentat voalat motivele divorțului.

Tily Niculae, dezvăluiri rare despre motivele divorțului de Dragoș Popescu

Tily Niculae (39 de ani) a oferit detalii rare despre divorț, în podcastul lui Cătălin Măruță. Actrița a dezvăluit că ea și Dragoș Popescu (49 de ani) s-au despărțit acum aproximativ doi ani și că decizia de a face anunțul abia acum a fost influențată de doi factori. În primul rând, Tily și-a dorit să fie un model pentru fiica ei, Sofia. În al doilea rând, actrița din „La Bloc” nu mai voia să răspundă la întrebări despre căsnicia ei în interviuri pe care fiica ei le putea citi.

„Am făcut asta pentru că răspundeam în interviuri la «Cum este căsnicia voastră după atâția ani?». Pentru mine era în primul rând dureros. În al doilea rând nu voiam pentru Sofia, care are acces la internet, nu mi se pare corect. Copilul ce mai înțelege? Și îmi apăsau niște butoane (întrebările jurnaliștilor – n.red.)”, a spus Tily Niculae, în podcastul „Acasă la Măruță”.

În cadrul aceluiași interviu, actrița a prezentat voalat motivele care au dus la divorț. Tily a negat că despărțirea ar fi survenit din cauză că ea a decis să facă a doua facultate, din cauză că între ea și Dragoș e o diferență de vârstă de zece ani sau din cauza infidelității.

„La un moment dat, după ce se întâmplă anumite lucruri în viață, ai niște gânduri și te întrebi, «Tily, tu peste zece ani poți să te uiți la tine și să spui «am acceptat»?» N-are legătură cu celălalt. N-am venit aici să vorbesc despre Dragoș. Întotdeauna o să-mi aduc aminte cu recunoștință că a fost un nebun și el că m-a ales. Au fost 19 ani din viață”, a spus actrița.

Când s-au despărțit Tily Niculae și Dragoș Popescu, de fapt

Deși a refuzat să ofere detalii, la un moment dat în timpul podcastului, Tily a spus că vede ca o „binecuvântare” faptul că ea și Dragoș au fost împreună 17 ani. „De-asta zic că lucrurile nu s-au întâmplat acum. Acum ați aflat voi”, a explicat.

Deși nu a dorit să prezinte cu subiect și predicat motivele divorțului, Tily a dat de înțeles că mai multe momente de cumpănă i-au arătat că ea și Dragoș s-au dezvoltat în direcții diferite.

„Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională”

„În primul rând eu nu consider că există vinovați. Sincer, real. Cu maturitatea pe care o am acum este irelevant cine, cum, dacă, de ce. Îți dai seama că pentru binele suprem real al fiecăruia asta este direcția și nu pentru că neapărat se dorește. La un moment dat, dezvoltarea fiecăruia este diferită și cine sunt eu să vin să bag scobitori în ochi ca să vedem plusurile și nu minusurile. Eu toată viața m-am legat de plusuri, de aceea au trecut 19 ani.

La un moment dat nu era vorba doar despre mine. Era vorba și despre el. Era vorba și despre copii. Era vorba că trebuie să trăim într-o sănătate emoțională pentru că eu militez pentru aceste lucruri. Eu am format această familie, chiar dacă Dragoș a fost implicat 100%, a fost implicat ca orice alt bărbat care vine de la job. E normal, nu poate să alăpteze, să…

Când treci prin anumite hopuri ale vieții, respectiv pe lângă moarte de câteva ori, și nici alea nu ne trezesc la realitate, îți dai seama că ceea ce e bine pentru mine nu e bine pentru tine și ceea ce e bine pentru tine nu e bine pentru mine. În atâtea interviuri am zis că nu o să stau într-o căsnicie de dragul copiilor. Eu cu omul ăsta am fost din iubire. Am zis că dacă vreodată lucrurile se vor termina este pentru că n-am mai investit”, a mai spus Tily Niculae.

„La un moment dat se întâmplă niște rupturi”

Actrița a mai dezvăluit că și-a dorit ca mariajul dintre ea și soț să se termine în lumină și energie pozitivă și că așa a și fost. „Până și notarul era distrus. Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a mai spus. Totodată, după ce moderatorul i-a spus că îi pare rău că ea și Dragoș s-au despărțit, Tily a spus că ei nu, deoarece consideră o binecuvântare cei 17 ani pe care i-au petrecut unul alături de celălalt.

„La un moment dat se întâmplă niște rupturi. Când viața te pune față în față cu moartea îți dai seama că nu se întâmplă niște conștientizări și spui «cine sunt eu și cum am dreptul ăsta asupra celuilalt să-i explic mai bine niște lucruri»? Nu cred că există lucru mai frumos decât să fim aproape cu respect, iubire și prețuire, pentru că la final ne avem doar unii pe ceilalți”, a mai spus actrița.

