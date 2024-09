O veste șocantă a zguduit recent lumea mondenă din România: Tily Niculae, cunoscută pentru rolul din serialul „La Bloc”, a dezvăluit drama prin care a trecut familia sa în septembrie 2023, când fiica ei de doar 12 ani, Sofia, a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Incidentul, deși tranzitoriu, a avut un impact devastator asupra tinerei fete, care s-a confruntat cu o serie de simptome alarmante și o recuperare dificilă.

Tily Niculae, despre primele semne care indicau că fiica sa va suferi un AVC

Tily Niculae a povestit pentru okmagazine.ro despre momentele cumplite pe care le-a trăit într-o zi fatidică de toamnă din 2023. Totul a început cu o durere aparent banală de cap, pe care Sofia a resimțit-o în timpul unei zile obișnuite de școală. Actriţa, ca orice mamă grijulie, a decis să o ducă acasă, crezând că o baie caldă și odihna ar putea alina durerea. Însă lucrurile au escaladat rapid.

„În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu… Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…) Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept”, a declarat Tily Niculae pentru OK! Magazine.

Ceea ce a urmat a fost de-a dreptul terifiant. Odată intrată în cadă, Sofia a realizat că nu își mai poate mișca piciorul drept, care părea să se comporte precum la copiii afectați de tetrapareză spastică. Când a încercat să se ridice, a căzut, iar mâna ei dreaptă a suferit o contracție necontrolată, întorcându-se într-o poziție nenaturală.

„Când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors, ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna”, a mai spus Tily Niculae pentru OK! Magazine.

În acel moment, Tily Niculae și-a dat seama că ceea ce se petrecea nu era o simplă stare de rău, ci un AVC în plină desfășurare.

„Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească. M-am prins pe loc că e un fel de AVC”, a mărturisit actrița.

Sofia a suferit un accident vascular cerebral tranzitoriu

AVC-ul, considerat în trecut o afecțiune predominantă a vârstnicilor, a început să afecteze din ce în ce mai mulți copii și tineri. Acest lucru este cauzat de diverși factori, precum predispoziția genetică, stilul de viață nesănătos sau condiții medicale preexistente. În cazul Sofiei, medicii au descoperit că suferă de trombofilie, o afecțiune genetică ce predispune la formarea de cheaguri de sânge, care pot duce la accidente ischemice tranzitorii sau AVC-uri.

Deși RMN-ul nu a arătat urme de leziuni cerebrale permanente, specialiștii au concluzionat că Sofia a suferit un AVC tranzitoriu, cauzat de un cheag de sânge care s-a blocat temporar într-un vas sanguin din creier, provocând simptomele dramatice.

„Medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN, creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat”, a adăugat actriţa pentru okmagazine.ro.

Momente de panică pentru Tily Niculae la spital: „Vorbea doar în engleză”

Când Tily Niculae a ajuns cu fiica sa la Spitalul Obregia din București, singurul centru specializat în tratarea copiilor cu boli neurologice rare și epilepsii grave, situația a continuat să fie neobișnuită. Deși Sofia și-a revenit treptat din punct de vedere fizic, un aspect ciudat a tulburat și mai mult familia: fetița nu mai putea comunica în limba română, ci doar în engleză. Această schimbare bruscă i-a speriat pe toți, fiind un semn al amestecării informațiilor în creierul tinerei în urma atacului cerebral.

„Când am ajuns la Spitalul Obregia (singurul centru din ţară unde ajung toți copiii cu boli rare, epilepsii grave sau cu atacuri cerebrale!), şi-a revenit. Însă, foarte curios, nu mai putea vorbi în română, ci în engleză, dar şi asta cu greutate. Era ca şi cum informaţiile i s-ar fi amestecat. Medicii m-au întrebat ce substanţe consumă. Iar eu, ca mamă care o duc şi o aduc de la şcoală, care îi cunosc prietenii, ştiu ce mănâncă, deci un părinte implicat, le-am zis că nu consumă nicio substanţă”, a mai spus Tily Niculae.

Mai mult decât atât, Tily Niculae a fost nevoită să răspundă întrebărilor medicilor, inclusiv unor suspiciuni privind posibila consumare a substanțelor interzise de către Sofia.

„Știam că nu consumă nicio substanță, sunt un părinte foarte implicat. Dar medicii trebuiau să elimine orice suspiciune înainte de a decide ce tratament să-i aplice”, a explicat vedeta.

Sofia, fiica lui Tily Niculae, va avea nevoie de tratament pe viaţă

După acest episod șocant, Sofia a început un tratament intensiv pentru a preveni repetarea incidentului. Din păcate, trombofilia este o afecțiune pe care o va purta cu ea toată viața, necesitând tratamente regulate pentru fluidizarea sângelui. Deși tratamentul urmat previne apariția altor cheaguri de sânge, medicii nu pot garanta că episodul nu se va repeta.

Tily Niculae a mărturisit că fiica ei nu mai este aceeași, deși a reușit să își revină fizic. Traumele emoționale rămân însă adânc înrădăcinate.

„Fizic, nu se mai simte copilul care era înainte, chiar dacă nu a fost afectată. Și-a revenit, dar a marcat-o foarte mult ceea ce a văzut în spital, mulţi copii bolnavi, multe mame triste și o atmosferă apăsătoare. (…) Sofia urmează un tratament, dar nimeni nu ne poate garanta că nu se va repeta. Trombofilia este o condiție genetică moștenită, iar tratamentul de fluidizare a sângelui e pe viață”, a mai spus Tily Niculae pentru aceeaşi sursă.

Sursa foto: Facebook, Instagram şi Captură Video

