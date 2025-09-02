Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă

Olga Verbițchi (24 ani), fostă câștigătoare a emisiunii „X Factor”, a fost cerută de soție de iubitul ei. Tânăra trăiește unele dintre cele mai frumoase și fericite momente din viața ei, astfel că a vrut să împărtășească momentul și cu urmăritorii ei din mediul online, cărora le-a arătat superbul inel de logodnă primit.
Olga Verbițchi trăiește o iubire ca-n povești, iar acum iubitul ei a decis să facă următorul pas important în relația lor și i-a oferit inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru special, iar artista a postat mai apoi pe rețelele sociale câteva imagini cu superbul inel primit de la cel care acum îi este logodnic.