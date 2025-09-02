Olga Verbițchi s-a logodit. Fosta câștigătoare „X Factor”, primele imagini cu inelul de logodnă

Olga Verbițchi (24 ani), fostă câștigătoare a emisiunii „X Factor”, a fost cerută de soție de iubitul ei. Tânăra trăiește unele dintre cele mai frumoase și fericite momente din viața ei, astfel că a vrut să împărtășească momentul și cu urmăritorii ei din mediul online, cărora le-a arătat superbul inel de logodnă primit.

Olga Verbițchi s-a logodit

Olga Verbițchi trăiește o iubire ca-n povești, iar acum iubitul ei a decis să facă următorul pas important în relația lor și i-a oferit inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru special, iar artista a postat mai apoi pe rețelele sociale câteva imagini cu superbul inel primit de la cel care acum îi este logodnic.

Bărbatul a ales un inel elegant, cu o piatră uriașă.

Fanii Olgăi au fost cu atât mai bucuroși cu cât aceasta a făcut publice și imagini cu iubitul ei, lucru care se întâmplă rar întrucât aceasta ține foarte mult la viața ei privată.

Mesajul transmis de artistă pentru iubitul ei

Olga Verbițchi i-a transmis și un mesaj plin de iubire partenerului ei, odată cu publicarea fotografiilor cu inelul de logodnă.

„Ți-am spus da din prima zi in care te-am cunoscut❤️”, a scris artista în mediul online.

Olga a intrat în atenția publicului în anul 2016, când a câștigat „X Factor”. Atunci, tânăra artistă avea doar 15 ani, însă a reușit să impresioneze cu vocea ei puternică.

Adolescenta din Republica Moldova a adunat la vremea respectivă mai multe voturi din partea telespectatorilor decât Raul, celălalt concurent care ajunsese în finala concursului de la Antena 1.

După ce în 2016 a câștigat „X Factor România”, un an mai târziu, tânăra artistă a lansat prima sa piesă din carieră.

În 2021, Olga Vrbișchi a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă a fost descalificată rapid după ce nu a respectat programul filmărilor și a lipsit de mai multe ori.

