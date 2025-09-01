Răzvan Babană, de nerecunoscut după ce a slăbit 75 kg în șapte luni. Cum arată acum

Răzvan Babană, cunoscut publicului din România pentru aparițiile sale pline de energie și umor în emisiunea „Chefi la cuțite”, a trecut printr-o transformare fizică uluitoare. În doar șapte luni, acesta a reușit să slăbească nu mai puțin de 75 de kilograme, devenind de-a dreptul de nerecunoscut.

Decizia radicală: „Simțeam că stilul meu de viață mă distruge”

La momentul intervenției, Răzvan cântărea aproximativ 150 de kilograme. Conștient că kilogramele în plus îi afectau nu doar sănătatea fizică, ci și starea emoțională, a decis să recurgă la o operație de micșorare a stomacului, cunoscută sub numele de gastrectomie longitudinală.

„Am slăbit deja 30 de kilograme într-o lună și trei săptămâni. Mă simt foarte bine, mă simt extraordinar. Însă știu că schimbările sunt vizibile, dar probabil că în următoarele patru luni voi ajunge la targetul pe care mi l-am propus. Bineînțeles, până atunci mai am de lupta cu kilogramele” – a mărturisit Răzvan la începutul anului, într-un interviu potrivit Spynews.

Operația a fost doar începutul unui drum anevoios, dar plin de rezultate spectaculoase.

Procesul de slăbire a fost rapid și eficient. În prima lună și trei săptămâni, Răzvan a dat jos 30 de kilograme. A urmat o perioadă intensă în care a pierdut alte 45 de kilograme, ajungând la un total de 75 kg în doar șapte luni.

Citeşte şi: Bianca Drăgușanu, ținta criticilor Iuliei Albu și a lui Răzvan Babană: „A păstrat stilul de mahalagioaică”

Citeşte şi: Răzvan Babană nu se mai oprește din slăbit. „30 de kilograme într-o lună și trei săptămâni!” Cum arată în prezent fostul concurent de la „Chefi la cuțite”

Citeşte şi: Răzvan Babană și-a făcut micșorare de stomac: „Intervenția nu a fost deloc ușoară”. Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” vrea să slăbească 60 de kg

„Mă simt foarte bine, mă simt extraordinar. Știu că schimbările sunt vizibile, dar mai am de luptat cu kilogramele. Mai am de dat jos 40 de kilograme și atunci va fi o schimbare și mai mare”, declara el în timpul procesului.

Impactul vizual: „7 luni și minus 75 kg!”

Pe rețelele sociale, Răzvan a postat un colaj cu imagini înainte și după transformare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Internauții au fost uimiți de diferența uriașă: trupul este vizibil mai subțire, trăsăturile faciale sunt mai bine definite, iar postura exprimă încredere și vitalitate.

„7 luni și minus 75 kg!”, a scris Răzvan în online, în dreptul colajului care a devenit viral.

Foto – Instagram / Facebook

Urmărește-ne pe Google News