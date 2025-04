Răzvan Babană nu se mai oprește din slăbit. „30 de kilograme într-o lună și trei săptămâni!” Cum arată în prezent fostul concurent de la „Chefi la cuțite”

Răzvan Babană a trecut prin schimbări majore de la începutul anului, după operația de micșorare a stomacului. Până acum, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, a reușit să slăbească peste 30 de kilograme și continuă să muncească intens pentru a-și atinge obiectivul de a pierde și mai mult în greutate.

Răzvan Babană și-a micșorat stomacul pentru a slăbi

În vârstă de 29 de ani, Răzvan Babană își propune ca până la vară să fie „tras prin inel”, abordând un stil de viață sănătos pentru ca transformarea să fie completă.

În ceea ce privește relația sa cu mâncarea, Răzvan a mărturisit că aceasta s-a schimbat radical. După ani de luptă cu kilogramele în plus, el a adoptat o abordare disciplinată, concentrându-se pe porții mici și alimente sănătoase. Transformarea sa nu este doar fizică, ci și mentală, iar rezultatele sunt deja vizibile.

Răzvan Babană anunța la sfârșitul lunii ianuarie că și-a făcut o operație de micșorare a stomacului, din dorința de a da jos circa 60 de kilograme. La momentul acela, cântărea 130 kg.

„Mă simt foarte bine, am început practic noua viață. Sunt foarte bine. De astăzi începând, timp de două săptămâni, am de consumat doar lichide. Apă, supă strecurată, ceai, compot strecurat, iaurt de băut, atât am voie să mănânc. Am început deja să scad în kilograme.

Corpul meu va mânca grăsimea pe care o are. Operația a fost de o reușită maximă, am luat nota 10 cu plus. M-am operat luni dimineață și am fost externat marți seara, deja sunt acasă și mă simt foarte, foarte bine. Am depășit această încercare cu zâmbetul pe buze, am făcut pe toată lumea să râdă acolo la spital”, a spus Răzvan Babană la momentul respectiv, pentru Spynews.ro.

Răzvan Babană, schimbat total după ce a slăbit

Sunt mai bine de două luni de atunci, iar rezultatele operației au început deja să se vadă. În pozele postate recent pe rețelele de socializare, Răzvan Babană este considerabil mai slab. Până acum, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, a dat jos 30 de kilograme, aflându-se, așadar, la jumătatea drumului spre țelul propus.

”Am slăbit deja 30 de kilograme într-o lună și trei săptămâni. Mă simt foarte bine, mă simt extraordinar. Însă știu că schimbările sunt vizibile, dar probabil că în următoarele patru luni voi ajunge la targetul pe care mi l-am propus. Bineînțeles, până atunci mai am de lupta cu kilogramele. Mai am de dat jos 40 de kilograme mai exact și atunci, cu siguranță, va fi o schimbare și mai mare” – a declarat recent Babană, pentru aceeași sursă.

Fostul participant la „Chefi la cuțite” și-a reluat rapid activitățile după operația de micșorare a stomacului. Recuperarea după intervenție decurge și es excelent, iar determinarea de a atinge obiectivele de transformare fizică îl motivează să rămână activ și concentrat pe rezultatele dorite.

”Am muncit chiar după a treia zi de la operație. N-am stat în concediu medical o secundă. Am fost foarte ambițios. Am fost exact așa cum mă cunoaște toată lumea, cu un spirit nebun, dar totodată și preocupat de mine. Rezultatele se văd pentru că sunt extrem de ambițios și n-am călcat strâmb nicio secundă și nici nu voi călca, pentru că procesul de transformare încă este la început”, a mai zis el.

Foto – Facebook / Instagram

