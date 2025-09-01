Octavian Ursulescu a prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia, însă chiar și el a fost pus în ipostaze mai puțin plăcute. El a vorbit despre lucruri din culisele evenimentului și a mărturisit că au fost și situații care l-au întristat.

Octavian Ursulescu, detalii despre Festivalul Mamaia și lucrurile care nu au mers bine.

Prezentatorul recitatului susținut de Fuego la Festivalul de la Mamaia a vorbit despre prezentatorii evenimentului, Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, spunând că au fost eleganți și frumoși.

„Cei 2 prezentatori frumoși și eleganți, Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, juriul incluzând 3 membri ai Uniunii Compozitorilor și avându-l în frunte pe incoruptibilul Horia Moculescu, plus partea tehnică – proiecții, sunet, lumini, echipa tehnică profesionistă, eșafodajul scenic și cel pentru spectatori”, a spus Ursulescu pentru Click.

El a prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia și a vorbit despre faptul că sunt multe de îmbunătățit la nivelul distribuției și al programului.

„Din păcate, la nivelul programului, al distribuției ar fi multe de îmbunătățit. Jos pălăria în fața efortului financiar al Consiliului județean și al Primăriei, oare însă dânșii, ca finanțatori (știți cum se spune: ”cine dă banii”…), au, așa cum ar fi firesc, și o implicare artistică?”, a spus acesta.

Citește și: Ionuț Danil, câștigătorul premiului I la Festivalul Mamaia, nici nu voia să se înscrie în competiție: „Am zis că e imposibil”

A fost oprit la intrare pentru că nu avea o brățară de recunoaștere

El a vorbit despre faptul că nu s-a putut intra la festival fără o brățară de recunoaștere, lucru care l-a întristat profund, pentru că organizatorii ar trebui să îi recunoască pe artiștii pe care i-au chemat să cânte.

„Ne-am simțit tolerați, cei din altă generație, mă refer la cele 8 vedete autentice de la Mamaia invitate în recitalul lui Fuego. Veniți la repetiție, stăteam în soare, nu ne-a întâmpinat nimeni, doar freneticul reporter de la România TV a făcut interviuri în direct cu noi. Eu însumi am fost oprit la intrare, cică n-aveam o brățară de recunoaștere. Noroc cu șoferul lui Fuego, mai cunoscut decât mine!”.

El a mărturisit că artista Sanda Landoși nu a fost recunoscută.

M-am amuzat, desigur, la fel când o domnișoară, care umbla cu niște hârtii la semnat, întreba prin culise cum arată Sanda Ladoși…

Citește și: Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?” Ce spune despre organizarea evenimentului. „Ca și cum noi am fi niște pensionari!”

Sigur, e altă generație, dar din moment ce organizezi/produci un asemenea festival de anvergură, istoric la urma urmei, se cuvine să ai oameni competenți, care cunosc artiștii. Credeți că la Sanremo (doar am fost acolo) lui Pippo Baudo, Amadeus, Gianni Morandi sau Al Bano le cere cineva brățări de recunoaștere?”, a continuat artistul.

De ce nu au participat Cătălin Crișan și Elena Cârstea

Octavian Ursulescu a vorbit și despre faptul că artiști precum Elena Cârstea și Cătălin Crișan nu au fost invitați.

„Cum să acorzi spații generoase unor soliști, care n-au trecut niciodată pe la Mamaia, și să-i ignori pe adevărații eroi ai festivalului? (…) La aceeași ediție, din 1987, premiul I a fost acordat lui Cătălin Crișan, care a lansat atunci piesa lui Aurel Manolache „Vorbește marea”, mare șlagăr, același compozitor încredințându-i în anul următor melodia „Mama”.

De atunci, a devenit o vedetă autentică, de mare popularitate. Poate unii nu mai cântă, poate nu sunt interesați de festival (dar nu cumva este vina organizatorilor, care îi marginalizează?), în schimb „monștrii sacri” trebuie cinstiți, omagiați, onorați cum se cuvine, cu Trofee strălucitoare, proiecții pe ecran și prezențe în juriu.

Citește și: Adrian Daminescu, prezență emoționantă la Festivalul Mamaia 2025, după lupta cu cancerul. Artistul a câștigat Trofeul la secțiunea Creație

(….) Fără a mai vorbi de marile noastre vedete de peste hotare (tristețea Elenei Cârstea este firească, Eva Kiss este în aceeași situație…) – Luminița Dobrescu, Pompilia Stoian, sau Anca Agemolu”, a spus Ursulescu.

Urmărește-ne pe Google News