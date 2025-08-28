Ionuț Danil, câștigătorul premiului I la Festivalul Mamaia nici nu voia să se înscrie în competiție: „Am zis că e imposibil”

Ionuț Danil a câștigat secțiunea „interpretare” din cadrul Festivalului Mamaia 2025. El a mărturisit că nici măcar nu și-a propus să se înscrie la festival, așa că nici vorbă să se gândească să câștige premiul I. Mai mult, tânărul a spus că a fost cea mai mare scenă pe care a pășit vreodată, așa că emoțiile nu au lipsit.

Ionuț Danil a câștigat premiul I la Festivalul Mamaia

Ionuț Danil este marele câștigător al Festivalului Mamaia ediția 2025. Tânărul a mai participat la concursuri de muzică, dar nu voia să se înscrie la acest festival, pentru că aproape că a renunțat la pasiunea lui de a cânta. Mama lui a fost cea care l-a încurajat să se înscrie.

„A fost un timp în care renunțasem, ca să zic așa, la ideea asta, majoritatea festivalurilor având o limită de vârstă. Și am zis că nu mai are rost. Legat de cum am ajuns la festivalul ăsta, stăteam pur și simplu acasă și mi-a zis mama: ‘Nu vrei să te mai duci să participi acum la Mamaia, că se face ediția asta în 2025?.

M-am gândit și mi-am adus aminte de toate participările mele și am zis: ‘La anul fac 30 și s-ar putea să nu pot să mai particip nici la Mamaia Și am zis, hai să ies la pensie, cum s-ar zice, la capitolul festivaluri’, a declarat Ionuț Danil pentru playtech.ro.

Ionuț a interpretat piesa „Dacă ploaia s-ar opri”, de la Cargo.

„Cargo e trupa mea preferată din România și am zis că e mai ușor de interpretat, nu neapărat din punct de vedere vocal, dar m-am gândit că ar putea să-mi scoată și timbrul în evidență piesa asta”, a povestit tânărul.

A fost cea mai mare scenă pe care a urcat

Ionuț Danil a povestit că scena Festivalului Mamaia a fost cea mai mare pe care a urcat, așa că emoțiile au fost și ele pe măsură atunci când a văzut cât de mulți oameni îl vor asculta.

„Simțeam că stau emoțiile astea după colț și mă așteaptă cumva. Când am ajuns acolo, am crezut că o să cântăm pe o scenă mică, cum sunt amfiteatrele unde se organizau festivalurile mari.

Dar am ieșit la o plimbare seara cu câțiva concurenți și am mers să vedem scena. Prima dată am crezut că e o clădire foarte mare în amenajare, pentru că în spatele ei era o plasă neagră, de protecție. Și am zis că nu are cum să fie scena. A fost cam cea mai mare scenă pe care am cântat. Atunci am avut emoțiile foarte mari.

Am văzut prin gardurile de plasă toate scaunele și am zis: ‘Doamne, aici trebuie să cânt mâine seară, e imposibil. Și vedeam oamenii care făceau soundcheck-ul, foarte mici, ca niște furnici.

Am făcut exerciții de respirație, m-am concentrat foarte mult, am repetat piesa. La repetiții la București am înregistrat prima dată cu orchestra. Asta m-a ajutat’, ne-a povestit Ionuț Danil.

Cum și-a dat seama că va fi premiat

El nu se aștepta să fie premiat, însă zvonurile din culise l-au dus cu gândul spre un posibil premiu 2. Când prezentatorii au anunțat că a luat premiul I, tânărul a rămas plăcut surprins.

„Mi-am zis că o să fie foarte greu și nu o să mă gândesc la niciun premiu. Pentru că sigur o să se vadă că nu am muncit foarte mult. Probabil emoțiile au fost pe măsură (…) nu mă așteptam să fiu premiat. În schimb, se auzeau zvonurile.

Pentru că la festivaluri, când te duci, toată lumea vorbește. Toată lumea își dădea cu părerea și arătau spre mine că eu am luat locul 2. Am zis că e imposibil.Și când am aflat, eram acolo cu toți concurenții în backstage. Am văzut pe televizor că doamna Monica Anghel, a început cu Ionuț. Și am zis: ‘nu cred așa ceva. Cum adică eu? Am crezut că dă o secvență cu mine, să mă asigur că eu sunt’, a povestit Ionuț Danil.

