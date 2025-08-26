Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?” Ce spune despre organizarea evenimentului. „Ca și cum noi am fi niște pensionari!”

Festivalul Mamaia 2025, desfășurat între 22–24 august în Piațeta Perla, a fost marcat nu doar de recitaluri și premii, ci și de o reacție vehementă din partea unuia dintre cei mai respectați prezentatori de muzică ușoară din România, Octavian Ursulescu. Invitat de Fuego, și nu de organizatori, să prezinte recitalul artistului, Ursulescu a criticat dur modul în care au fost tratați artiștii din Generația de Aur, în special Marina Voica.

Marina Voica, redusă la „un sfert de piesă”

Octavian Ursulescu s-a arătat profund dezamăgit de felul în care a fost gestionată prezența Marinei Voica, considerată de el „un adevărat fenomen” al muzicii românești. Într-un interviu exclusiv pentru Click!, amfitrionul a declarat:

„Cum s-o inviți pe admirabila Marina Voica, un adevărat fenomen, să cânte… un sfert de piesă (iar altora rezervându-li-se spații generoase), când are atâtea piese, inclusiv compoziții proprii, cântate pe scena de la Mamaia?”

Critica sa nu s-a oprit doar la acest episod. Ursulescu a subliniat că festivalul ar trebui să celebreze muzica ușoară românească în limba română, cu artiști care au o legătură reală cu istoria și identitatea acestui gen.

„Iar dacă este Festivalul NAȚIONAL al muzicii ușoare (românești, adică), ar fi de dorit să fie invitați artiști care au legătură cu acest gen muzical, cu Mamaia și care să cânte totuși în limba strămoșească.”

Trofee „Nostalgia” – o etichetă nedreaptă

Un alt punct sensibil abordat de Ursulescu a fost acordarea trofeelor „Nostalgia” unor artiști consacrați, pe care organizatorii i-au tratat ca pe niște relicve ale trecutului:

„Acordând trofee ‘Nostalgia’ e ca și cum noi am fi niște pensionari ieșiți de multă vreme din uz și pe care publicul i-a uitat, deși, așa cum am spus înainte de a le admira prestațiile ‘live’ strălucite.”

Deși Stela Enache a primit un trofeu, alți artiști de renume precum Marina Florea, Gina Pătrașcu, Simona Florescu, Carmen Trandafir, Sanda Ladoși, Ileana Șipoteanu și Denis Ștefănescu au fost omişi, ceea ce a stârnit nemulțumirea prezentatorului.

Fuego – singurul care a respectat valorile

În contrast cu organizatorii, Paul Surugiu-Fuego a fost lăudat de Ursulescu pentru implicarea sa și pentru respectul arătat față de artiștii legendari. Invitația sa a fost singura care a oferit acestor nume o scenă demnă de trecutul lor glorios.

„Paul Surugiu-Fuego a dovedit încă o dată – așa cum o face la TVR2 în emisiunea ‘Drag de România mea’, în turnee, în spectacole, în articole, la radio – un profund respect pentru valori, ceea ce în România ‘nu se mai poartă’” – a mai spus Ursulescu.

Fuego nu doar că i-a invitat personal, dar le-a oferit flori, diplome și un recital emoționant, cu refrene care au stârnit aplauze și nostalgie în rândul publicului: „Dar noi toți am fost invitați nu de organizatori, ci de Fuego, care a gândit un recital absolut impresionant, cu tulburătoare aduceri aminte și cu refrene pe care admirabilul public nu le-a uitat.”

