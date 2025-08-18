Home > Advertorial > Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia 2025
Actualizat 18.08.2025, 17:27
Rezultatele preselecției – secțiunile Soliști Vocali și Soliști Instrumentiști
În urma etapelor de preselecție desfășurate pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia 2025, juriul, format din Elise Stan, Doina Işfānoni, Valentin Marin, Daniela Gibescu, Tatiana Hilca, Șerban Gheorghiu, Ștefan Coman a stabilit lista candidaților care vor urca pe scena festivalului în cadrul secțiunilor Soliști Vocali și Soliști Instrumentiști.
Organizatorii festivalului reamintesc că sunt deschise înscrierile pentru acreditările de presă, iar jurnaliștii și instituțiile media interesate se pot înregistra pe site-ul oficial: www.festivaluldelamamaia.ro.
Despre festival Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia, organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului autentic din România, reunind artiști consacrați și tineri talentați din toate regiunile țării. Ediția 2025 promite momente de neuitat, în care tradiția și cultura populară vor străluci pe scena de la malul mării.
Locație: Piațeta Perla, Mamaia Perioada desfășurării: 27 – 29 august 2025, începând cu ora 19:00 Bilete: iabilet.ro