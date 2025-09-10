Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, la aproape un an de la cererea în căsătorie. Primele imagini cu femeia alături de care juratul Masterchef și-a petrecut vara

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au spus adio după mai bine de trei ani de relație. Povestea lor de dragoste, trăită cu discreție, dar urmărită atent de public, părea una solidă, cu multe planuri de viitor. Cei doi au apărut adesea împreună la evenimente și nu s-au ferit să își declare sentimentele, lăsând impresia că formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz, mai ales după cererea în căsătorie de anul trecut. Totuși, în ciuda așteptărilor și a imaginii perfecte, ruptura a venit pe neașteptate, surprinzând atât fanii, cât și apropiații.

Mulți se așteptau ca următorul pas firesc pentru Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru să fie marele anunț al unei nunți, mai ales că în repetate rânduri au lăsat impresia unui cuplu matur și stabil. În loc de planuri de căsătorie însă, realitatea a adus vestea despărțirii, o decizie pe care cei doi au preferat să o țină departe de ochii publicului. Până acum, nu a existat niciun indiciu clar că relația lor ar fi ajuns la final, iar discreția cu care au gestionat momentul a amplificat surpriza și curiozitatea fanilor, mai ales după ultimele imagini apărute cu Cătălin Scărlătescu și noua femeie din viața lui.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, la aproape un an de la cererea în căsătorie

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a venit ca un șoc și pentru cei apropiați, nu doar pentru public. Cei doi au ales să nu ofere explicații și au preferat să își trăiască separarea în liniște, departe de lumina reflectoarelor, însă nu a durat mult până s-a aflat că nu mai sunt împreunp. Într-o lume a showbiz-ului unde fiecare gest ajunge imediat în presă, imaginile cu Cătălin Scărlătescu și noua femeie din viața lui au ajuns imediat în atenția tuturor.

Primele imagini cu femeia alături de care juratul Masterchef și-a petrecut vara

Aparițiile celor doi nu au lăsat loc de interpretări, gesturile și apropierea lor trădând o relație care pare să fi început deja de ceva vreme. Dacă până acum Scărlătescu era rezervat în a-și expune viața personală, de această dată pare mai relaxat și mai dispus să își asume public noua legătură. Fotografiile au stârnit imediat valuri de reacții, atât de la fanii surprinși de schimbarea rapidă, cât și de la cei care cred că chef-ul și-a găsit deja liniștea după separarea de Doina Teodoru, așa cum se poate vedea în imagini și în clipul video de mai jos.

Mai mult, despre femeia misterioasă din viața lui s-a aflat că este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. De asemenea, potrivit tot primelor informații apărute la Cancan, noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani.

Cătălin Scărlătescu o ceruse în căsătorie pe Doina Teodoru

În noiembrie anul trecut, lucrurile păreau să meargă mai bine ca niciodată între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Pe atunci tocmai se aflase că Juratul de la MasterChef a cerut-o în căsătorie, iar cei doi vorbeau deschis despre relația lor, afișându-se fericiți și îndrăgostiți. Totuși, începutul acestui an a adus primele semne de întrebare: aparițiile comune au devenit tot mai rare, iar fanii au început să observe schimbarea și să se întrebe dacă nu cumva există probleme între ei. Deși cei doi au evitat să ofere răspunsuri clare, zvonurile despre o posibilă ruptură au continuat să circule până când vestea despărțirii s-a confirmat.

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total”, a confirmat Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Cătălin Măruță, în luna noiembrie.

