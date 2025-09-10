  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Daciana Sârbu, mesaj după ce s-a afișat public cu noul partener. „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea!” Ce le transmite celor care o judecă

Raluca Vițu
.  Actualizat 10.09.2025, 10:53

Daciana Sârbu a postat în mediul online un mesaj legat de asumarea noii relații, la scurt timp după ce a fost surprinsă în public alături de un bărbat despre care se presupune că este noul ei partener. Apariția, care a avut loc la un eveniment monden, a stârnit reacții și speculații, mai ales în contextul divorțului discret de fostul premier Victor Ponta. În replică, Daciana a ales să transmită un mesaj puternic despre libertatea de a fi fericită, fără a se simți obligată să ofere explicații.

După o perioadă de discreție și reflecție personală, Daciana Sârbu revine în atenția publicului cu o apariție care a stârnit curiozitate și comentarii. Fosta europarlamentară s-a afișat recent la un eveniment monden alături de un bărbat mai tânăr, cu tatuaje, despre care se presupune că este noul ei partener. Prezența fiicei Irina la aceeași petrecere sugerează că relația este una asumată și integrată în viața de familie.

La scurt timp după apariția publică, Daciana Sârbu a postat pe InstaStory un mesaj care pare să fie o reacție directă la valul de speculații și opinii apărute în spațiul public. „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, a transmis fosta soție a lui Victor Ponta.

Mesajul a fost interpretat de mulți ca o declarație de independență emoțională și un apel la autenticitate, într-o societate în care femeile publice sunt adesea judecate pentru alegerile lor personale.

„Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine”

Într-un episod recent al podcastului Shero, moderat de Alessandra Stoicescu, Daciana Sârbu a vorbit cu sinceritate despre procesul de vindecare și despre cum a învățat să privească despărțirea nu ca pe un eșec, ci ca pe o etapă firească a vieții.

Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eşec şi să vezi că au fost ani foarte frumoşi şi că a fost o etapă care s-a încheiat şi că nu e eşecul vieţii tale că nu ai dus la bun sfârşit. Şi nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape şi profesionale, şi personale, toată viaţa te duci pe tine şi atât”, a spus ea.

Mai mult, Daciana a mărturisit că este pregătită să iubească din nou și să fie fericită, indiferent de vârstă sau de context. „Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă şi oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc şi să fiu bine”, a declarat ea în cadrul aceluiași podcast.

Despărțirea de Victor Ponta: o etapă încheiată cu demnitate

Daciana Sârbu și Victor Ponta au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din politica românească. Căsătoriți din 2008, cei doi au avut o relație de aproape două decenii, din care a rezultat o fiică, Irina. În ciuda expunerii publice, cuplul a ales să își păstreze viața personală departe de scandaluri. Divorțul lor, finalizat discret la începutul anului 2025, a fost confirmat abia după ce Daciana a vorbit deschis despre noua etapă din viața ei.

