Victor Ponta și Daciana Sârbu, divorțați, dar împreună, de dragul fiicei adoptate. Cum s-au fotografiat alături de mezina lor: „Azi am sărbătorit-o pe Maria”

Victor Ponta și Daciana Sârbu rămân uniți după divorț, pentru binele copiilor lor. Politicianul și antreprenoarea s-au întâlnit la serbarea de final de clasa a III-a a fiicei lor mici, Maria.

Victor Ponta și Daciana Sârbu, o echipă când vine vorba de copiii lor

Victor Ponta (52 de ani) și Daciana Sârbu (48 de ani) au decis de comun acord să divorțeze, însă formează în continuare o echipă când vine vorba de creșterea fiicelor lor, Maria și Irina. Mezina, Maria, a terminat de curând clasa a III-a. Deși sunt divorțați, ambii părinți i-au fost alături Mariei la serbarea de final de an școlar. Politicianul a publicat în mediul online mai multe fotografii de la eveniment, imagini în care se regăsesc el, Daciana, și fiicele lor, Irina și Maria.

„Am rămas de «modă veche». Încă mai cred că școala și educația sunt cele mai importante daruri pentru un copil! Azi am sărbătorit-o pe Maria și, încă o dată, am realizat cât de grea și cât de importantă este meseria de profesor (învățător, educator). Le mulțumim din inimă celor care ne ajută în acest efort uriaș, dar esențial pentru viitorul copiilor noștri. Educația este prioritatea absolută pentru părinți — din păcate, nu și pentru statul român. Sunt sigur că le va folosi toată viața (chiar dacă NU în politica din România)! Te iubim, Maria”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

La rândul ei, Daciana Sârbu a publicat o imagine cu Maria la Instagram Story, fără un mesaj în completare. Vezi toate imaginile în galeria foto de mai sus!

Citește și: Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. Care ar fi fost defectele care au dus la separare: „Ușor le reduc, dar nu le-am redus de tot”

Povestea Mariei, fetița adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o pe Maria când aceasta din urmă avea doar 5 ani. La acel moment, politicianul și antreprenoarea aveau deja o fiică în vârstă de 7 ani, Irina, acum în vârstă de 17. Fostul premier mai are un fiu, Andrei, acum în vârstă de 24 de ani, din prima căsnicie cu Roxana Ponta.

La emisiunea „Puterea unui lider”, proiect exclusiv Libertatea, Daciana Sârbu a scos la iveală amănunte neștiute despre adopția Mariei. În cadrul interviului, antreprenoarea a dezvăluit de ce a ales să adopte o fetiță aflată pe lista copiilor greu adoptabili.

„În primul rând pentru că în momentul în care am decis să facem asta, am zis că facem întâi pentru un suflet. Noi aveam copil. Nu eram în situația în care ne doream un bebeluș. Era pentru noi, pentru sufletul nostru. Voiam să facem bine, cumva. Avea 5 ani, avea și o problemă de sănătate și o are în continuare. A mai avut o familie care a încercat adopția și a renunțat. Foarte complicat. Nu m-a înțeles nimeni.

Eu am văzut-o prima oară și am zis să rămân pe drumul ăsta, nu să mai văd alți copii și apoi să mă gândesc că nu le-am oferit această șansă acelora. Am zis nu, dacă am spus ea, atunci așa va rămâne. E un proces înainte, atunci când se află dacă ești familia aptă pentru adopție, care a durat doi ani. În momentul în care optezi pentru lista copiilor greu adoptabili, lucrurile merg mai simplu. Întâlnirea se face imediat, urmează procesul, cu un număr de întâlniri”, a povestit Daciana Sârbu.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News