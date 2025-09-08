Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment monden, în compania unui bărbat misterios. Cum au fost fotografiați

După o perioadă de discreție și reflecție, Daciana Sârbu (48 de ani) pare să fi redescoperit bucuria iubirii. Fosta europarlamentară și actuală femeie de afaceri a fost surprinsă recent la un eveniment monden în compania unei prezențe masculine misterioase.

Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment monden

Într-un cadru elegant, Daciana Sârbu a atras toate privirile într-o rochie lungă, neagră, care i-a pus în valoare rafinamentul. Bărbatul care a însoțit-o la eveniment a purtat un costum sobru, negru, iar pe mâna lui dreaptă s-a putut observa un tatuaj. Cei doi au fost fotografiați stând la masă, vizibil apropiați și ciocnind un pahar cu șampanie, iar limbajul trupului a transmis naturalețe și afecțiune.

Deși identitatea noului partener și durata relației rămân, pentru moment, învăluite în discreție, apariția oficială alături de acesta reprezintă un pas semnificativ în evoluția personală a Dacianei Sârbu.

În urmă cu câteva săptămâni, Daciana Sârbu a vorbit deschis în cadrul podcastului „Shero” despre procesul de vindecare și regăsire de sine după despărțirea de Victor Ponta. Cu o voce calmă și hotărâtă, fosta europarlamentară a mărturisit că este pregătită să îmbrățișeze un nou capitol în viața sa personală: „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum”. Ea a subliniat că divorțul nu a fost un eșec, ci o etapă care s-a încheiat firesc, cu recunoștință pentru anii frumoși petrecuți împreună: „Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că nu e crucea vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit”

Prezența fiicei Irina: un semn al integrării în familie

Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost prezența Irinei, fiica Dacianei din căsnicia cu Victor Ponta. Aceasta a fost văzută alături de mama sa și de bărbatul misterios, posibil semn că relația ar fi deja integrată în viața de familie.

„Pentru ele suntem o familie în continuare!”

Povestea de dragoste dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a început la începutul anilor 2000, într-un context politic efervescent, dar a crescut dincolo de scenă publică, într-o relație profundă și stabilă. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și, timp de aproape două decenii, au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din România. Împreună au crescut trei copii: Irina, fiica biologică, și Maria, fiica adoptată, alături de un al treilea copil crescut în familie, într-un mediu plin de afecțiune și echilibru. Ei au ales să se despartă discret, iar relația lor a rămas una civilizată, bazată pe respect și comunicare, mai ales pentru binele copiilor, care continuă să îi perceapă ca o familie unită.

Într-un interviu recent, Daciana a vorbit deschis despre separare:

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare, nu au simțit o schimbare.”

