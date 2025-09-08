Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment monden, în compania unui bărbat misterios. Cum au fost fotografiați

După o perioadă de discreție și reflecție, Daciana Sârbu (48 de ani) pare să fi redescoperit bucuria iubirii. Fosta europarlamentară și actuală femeie de afaceri a fost surprinsă recent la un eveniment monden în compania unei prezențe masculine misterioase.
Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment monden
Într-un cadru elegant, Daciana Sârbu a atras toate privirile într-o rochie lungă, neagră, care i-a pus în valoare rafinamentul. Bărbatul care a însoțit-o la eveniment a purtat un costum sobru, negru, iar pe mâna lui dreaptă s-a putut observa un tatuaj. Cei doi au fost fotografiați stând la masă, vizibil apropiați și ciocnind un pahar cu șampanie, iar limbajul trupului a transmis naturalețe și afecțiune.
Deși identitatea noului partener și durata relației rămân, pentru moment, învăluite în discreție, apariția oficială alături de acesta reprezintă un pas semnificativ în evoluția personală a Dacianei Sârbu.
În urmă cu câteva săptămâni, Daciana Sârbu a vorbit deschis în cadrul podcastului „Shero” despre procesul de vindecare și regăsire de sine după despărțirea de Victor Ponta. Cu o voce calmă și hotărâtă, fosta europarlamentară a mărturisit că este pregătită să îmbrățișeze un nou capitol în viața sa personală: „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum”. Ea a subliniat că divorțul nu a fost un eșec, ci o etapă care s-a încheiat firesc, cu recunoștință pentru anii frumoși petrecuți împreună: „Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că nu e crucea vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit”
Prezența fiicei Irina: un semn al integrării în familie
Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost prezența Irinei, fiica Dacianei din căsnicia cu Victor Ponta. Aceasta a fost văzută alături de mama sa și de bărbatul misterios, posibil semn că relația ar fi deja integrată în viața de familie.
Povestea de dragoste dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a început la începutul anilor 2000, într-un context politic efervescent, dar a crescut dincolo de scenă publică, într-o relație profundă și stabilă. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și, timp de aproape două decenii, au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din România. Împreună au crescut trei copii: Irina, fiica biologică, și Maria, fiica adoptată, alături de un al treilea copil crescut în familie, într-un mediu plin de afecțiune și echilibru. Ei au ales să se despartă discret, iar relația lor a rămas una civilizată, bazată pe respect și comunicare, mai ales pentru binele copiilor, care continuă să îi perceapă ca o familie unită.
Într-un interviu recent, Daciana a vorbit deschis despre separare:
„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare, nu au simțit o schimbare.”