Lino Golden, primele declarații despre noua iubită, la jumătate de an de la divorțul de Delia Salchievici: „A fost conexiune din prima”

Lino Golden a confirmat că are o nouă relație, la jumătate de an de la divorțul de Delia Salchievichi. Artistul a dezvăluit că noua iubită nu este persoană publică.

Lino Golden are o nouă iubită, la jumătate de an de la divorț

Lino Golden (27 de ani) formează din nou un cuplu după divorțul de Delia Salchievichi. Artistul și fosta lui soție s-au căsătorit în aprilie 2024 și au divorțat fix un an mai târziu, în aprilie 2025, la starea civilă.

Fostul concurent de la „Power Couple”, sezonul 1, a făcut primele declarații despre noua iubită, la jumătate de an de la divorțul de soție.

„Da, am o nouă relație! Nu o să dau nici acum un nume, este iubita mea. Nu suntem de mult timp împreună, e ceva recent. Când e ceva public, lumea tinde să strice sau o persoană nu știe cum să gestioneze toată atenția, așa că prefer să fie privat, dar nu secret. Ea nu este o persoană publică”, a spus Lino Golden, pentru Spynews.ro.

Întrebat cum și-a cucerit noua iubită, Lino a răspuns: „Ne-am cucerit reciproc, a fost o conexiune comună, nu a fost ceva complicat, a fost conexiune din prima. Toate la timpul lor”.

Delia Salchievichi și iubitul ei au luat o pauză

La rândul ei, după divorțul de Lino Golden, Delia Salchievichi și-a refăcut viața sentimentală alături de medicul estetician Auday Al-Ahmad. Cu toate acestea, din cauza mai multor neînțelegeri, cei doi ar fi decis să ia o pauză de la relație, au dezvăluit surse apropiate celor doi, pentru Spynews.ro.

Delia Salchievichi și medicul estetician s-au cunoscut la clinica lui Al-Ahmad, unde tânăra a mers la recomandarea unei prietene. După procedură, Delia i-a făcut o citire în cărți de tarot medicului.

„Eu cred în anumite energii, pentru că noi suntem constituiți din energii și anumite lucruri se pot transpune în cărți. (…) M-a atras magnetismul ei. Este o prezență exotică, adică noi suntem din lumi diferite, dar atunci când ne întâlnim, în spațiul nostru comun ne simțim destul de bine. E o femeie care nu vrea să iasă în evidență, uneori tăcerea ei spune mai mult decât alte cuvinte”, spunea medicul estetician în iulie 2025, la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

De la bun început, Delia a insistat că ea și Auday abia se cunosc, motiv pentru care nu se poate vorbi încă despre o relație serioasă.

