Daniel Nuță și Cezara Petredeanu s-au despărțit după patru ani de relație, separarea având loc la începutul acestui an. Între timp, actorul a cunoscut pe altcineva, însă nici acea relație nu a durat. Actorul a făcut acum primele dezvăluiri despre ruptura de îndrăgita actriță, cu care toată lumea se aștepta să ajungă la altar.

Daniel Nuță și Cezara Petredeanu s-au despărțit

Daniel Nuță, cunoscut pentru rolul său din serialul „Groapa”, difuzat de ProTV, și iubita lui, actrița Cezara Petredeanu, și-au spus adio după patru ani de relație. Cu toate că apropiații știau că cei doi urmau să facă pasul cel mare, aceștia au decis să meargă pe drumuri diferite.

La începutul acestui an, Daniel și Cezara au fost într-o vacanță exotică în Thailanda, iar la scurt timp de la întoarcerea în țară au pus punct relației lor. Ambii actori au ales să țină despărțirea secretă, iar actorul a vorbit de abia acum despre ruptură.

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat Daniel Nuță pentru Cancan.

Citește și: Daniel Nuță, actorul din serialul Groapa: „Nu mi-am propus niciodată să arăt ca Arnold Schwarzenegger în tinerețe” / Exclusiv

Citește și: Cum a ajuns Daniel Nuță, protagonistul serialului “Groapa”, să prindă un infractor. „Am râs mult după eveniment” / Exclusiv

Actorul a avut o altă relație

După despărțirea de Cezara Petredeanu, Daniel Nuță a cunoscut o altă femeie, însă relația lor a fost una de scurtă durată. Acum, actorul este din nou singur.

„Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așază așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm. În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a mai spus actorul.

Citește și: Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel

Citește și: Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”

Acum, Daniel Nuță preferă să se concentreze asupra carierei sale și proiectelor pe care le are în derulare, precum serialul „Groapa”.

„Pauza a fost grea. Cu așteptare, cu entuziasm. Până să aflăm că o să facem sezonul 2, era așa o nostalgie. Mai vedeam materiale pe rețelele de socializare, mai scriau oamenii… “Dar Groapa când?” Și noi ne dorim, și noi vrem”, a precizat actorul, care a revenit pe platourile de filmare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Daniel Nuță

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News