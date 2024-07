Daniel Nuță, „frumușelul” din serialul Groapa: „Nu mi-am propus niciodată să arăt ca Arnold Schwarzenegger în tinerețe” / Exclusiv

Daniel Nuță, „frumușelul” din serialul Groapa, ne-a făcut dezvăluiri despre proiectele în care este angrenat, dar și despre vacanța în care și-a încărcat bateriile. Unul dintre cei mai râvniți tineri actori îl interpretează pe Sașa, în serialul Înapoi în Groapa, difuzat în fiecare miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV.

Daniel Nuță face eforturi să se mențină la același număr de kilograme, în primul rând pentru sănătate, și apoi pentru aspectul fizic. În urmă cu câțiva ani făcea sport de performanță, însă acum s-a limitat la alergarea în parc și antrenamentele la sală.

Ce spune Daniel Nuță despre rolul din Groapa?

Daniel Nuță ne-a vorbit despre rolul din serial, despre proiectele în care este implicat, dar și despre cum s-a relaxat în vacanța din care s-a întors recent.

Daniel, pe conturile tale am văzut o serie de poze din vacanță. Spune-ne pe unde ai fost și cum te-ai relaxat în această vară?

Am avut trei destinații vara aceasta, toate trei de suflet și fiecare pentru câte ceva foarte specific: Corfu pentru apă, Sicilia pentru dragostea pentru filmul Godfather I (am văzut locațiile unde s-a filmat o parte din primul film al seriei), iar Londra pentru teatru, am văzut trei spectacole minunate.

Și, da, m-am și relaxat în tot acest timp.

„Nu mi-am propus niciodată să arăt ca Arnold Schwarzenegger în tinerețe, dar dacă va veni rolul, sunt de acord”

Totodată, pare că ai și multe proiecte în desfășurare. Ce te face să accepți să te implici într-o nouă colaborare? Și ce te motivează?

Dorința de evoluție ca om, ca actor și iubirea față de meseria asta. E un long run în cariera unui actor și fiecare proiect trebuie să te prindă pregătit și disponibil emoțional. Fără aceste lucruri, motivația nu are de unde să vină.

Este evident din secvențele în care te vedem că faci mult sport. Cum a început această pasiune pentru tine? Și cât timp aloci?

În liceu când aveam mai mult timp, într-adevăr făceam mai mult, ba chiar de performanță. Acum, încerc să găsesc acel timp să merg la sală sau la alergat în parc. Am nevoie în primul rând pentru sănătatea mea. Nu mi-am propus niciodată să arăt ca Arnold Schwarzenegger în tinerețe (n.r. – râde), dar dacă va veni rolul, sunt de acord. Până atunci, doar mă mențin sănătos, la o greutate optimă și tot timpul gata și pentru o secvență de acțiune care necesită mai mult efort fizic.

Daniel Nuță, despre personajul „Sașa”: „A fost primul personaj cu un suflet bun și o gândire orientată spre pace și iubire”

Sașa, personajul pe care-l joci în GROAPA a revenit la PRO TV. Cu ce s-a remarcat această tipologie în colecția ta de personaje? Ce l-a apropiat sufletului tău?

A fost primul personaj cu un suflet bun și o gândire orientată spre pace și iubire. Până atunci, personajele mele aveau ceva distructiv. Foarte bine motivate aceste intenții de distrugere și nimeni nu le putea contesta, dar eram conștient de acest lucru. Asta m-a atras enorm la Sasha. Plus, cântareț de trap, cool, haine largi, mezinul familiei, unde la fel ca în basme, toată responsabilitatea ajunge la el. Îmi place mult.

Oferi și cursuri de actorie. Ce provocări presupune munca pe care o faci în prezent cu cei mici? Te încarcă sau dimpotrivă îți consumă din energie?

Descoperă odată cu ei, lucruri noi despre mine, despre meserie și bineînteles, oferă multă energie. O și consumă, nu vă faceți griji. E un schimb echitabil, iar când tragi linie la final, rămâne iubirea pe care o primești de la ei și zâmbetul pe buze că ceva fain s-a întâmplat.

Sursa foto: PR Pro TV

