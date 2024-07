Andrei Bănuță, dezvăluiri din culisele sezonului 2 „Groapa”: „E o combinație de stres cu amuzament”. Serialul, de două ori pe săptămână la Pro TV / Exclusiv

Andrei Bănuță era în pline pregătiri pentru filmările sezonului 2 din serialul „Groapa”, când a acceptat invitația noastră la Fresh by Unica. Artistul în vârstă de 25 de ani ne-a dezvăluit cum a decurs castingul său pentru rolul lui Denis, de ce i-a fost rău în prima zi de filmare, dar și care a fost atmosfera de pe set.

Andrei Bănuță, dezvăluiri din culisele sezonului 2 „Groapa”

Andrei Bănuță îl joacă pe Denis, „un puști greu încercat de viață”, în serialul „Înapoi în Groapa”. Sezonul 1 s-a întors pe micul ecran în această vară, după ce anul trecut a fost scos din grilă după difuzarea celui de-al treilea episod. Fanii serialului l-au putut urmări în continuare online, pe platforma de streaming VOYO. Serialul a fost reeditat și se difuzează din nou la Pro TV, de această dată în întregime. De săptămâna viitoare, serialul va putea fi urmărit în zilele de miercuri și joi, de la ora 21:30.

„Suntem în pline pregătiri pentru sezonul 2 din serialul «Groapa». E multă agitație în viața mea. În momentul ăsta liniștea de care am nevoie s-ar putea să fie nevoie să o găsesc mai întâi la mine ca să pot să primesc liniște de la altcineva și să împart tot liniște. Momentan la mine e un du-te-vino constant. Dar e o etapă a vieții mele care îmi place”, a spus Andrei Bănuță la Fresh by Unica, când l-am întrebat dacă își dorește o relație.

„Aparent i-am păcălit că știu ce fac”

Cântărețul a primit cu entuziasm propunerea de a da casting pentru un rol în serialul „Groapa”, deși nu are studii sau experiență actoricească. A pornit la drum fără așteptări, tocmai pentru a nu fi dezamăgit. Din fericire însă, Andrei s-a integrat perfect în proiect. Pentru artist, experiența de pe platourile de filmare este o oportunitate de învățare de la o mulțime de actori români consacrați. În „Groapa” mai joacă Maria Buză, Monica Bârlădeanu, Daniel Nuță, Dana Rogoz și Tudor Istodor, fiul actriței Maia Morgenstern, printre mulți alții.

„Eu nu sunt actor cu studii. Nu am făcut asta până acum. Când am primit provocarea să dau casting eu am spus: «Nu vreau să vă creați nicio așteptare. N-o să-mi creez nici eu, pentru că nu vreau să plec dezamăgit, nici eu, nici voi». Aparent i-am păcălit că știu ce fac. (râde)”, a povestit Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

„Mi-a fost rău în prima zi de filmare”

Pe set, Andrei se stresează, dar se și distrează. Cântărețul ne-a mărturisit că în prima zi de filmare i-a fost rău din cauza emoțiilor puternice. Odată cu acumularea de experiență, dar și datorită colegilor lui, artistul s-a mai relaxat.

„E o combinație de stres cu amuzament. Sincer, mi-a fost rău în prima zi de filmare de la emoții. Rău de tot. Aveam două replici de spus toată ziua respectivă și am repetat două săptămâni alea două vorbe. Una era «sunt aici» și alta era un pic mai lungă, dar tot nu era de repetat două săptămâni. (râde) Ușor, ușor am început să mă acomodez”, ne-a mai spus solistul.

„Am parte de colegi care nu mă fac să mă simt atât de neșcolit pe cât sunt”

Pe doi dintre colegii lui Andrei Bănuță i-am avut de asemenea invitați la Fresh by Unica, pe actrița Dana Rogoz și actorul Daniel Nuță. Atât ei, cât și ceilalți actori implicați în proiect reprezintă un model pentru tânărul de 25 de ani.

„Atmosfera e una amuzantă. Am parte de colegi care nu mă fac să mă simt atât de neșcolit pe cât sunt. Din contră, mă ajută. Și eu am disponibilitate și ciordesc tot ce se poate de la ei. Când colegii mei talentați și puternic instruiți în ale teatrului și filmului românesc își filmează scenele, eu stau și încerc să înțeleg ce se întâmplă”, a mai spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu artistul despre familia lui, primii pași în muzică, dar și despre relația pe care o are cu banii și cu Divinitatea.

