Elsie Hewitt susține că își crește singură fiica, după despărțirea de Pete Davidson. Cum a fost surprinsă pe stradă, cu micuța Rosie

Elsie Hewitt (30 ani) și Pete Davidson (32 ani) au devenit părinții unei fetițe în urmă cu cinci luni. Recent, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar acum modelul susține că comediantul a abandonat-o complet, iar acum este nevoită să își crească singură fiica.
Elsie Hewitt, atac la adresa lui Pete Davidson, după despărțire
Elsie Hewitt, model și proaspătă mamă, a stârnit discuții intense pe rețelele sociale după ce a declarat că își crește singură fiica de cinci luni, Scottie Rose, în urma despărțirii de comediantul Pete Davidson. Deși afirmațiile ei au atras empatie din partea multor fani, surse apropiate de Davidson susțin contrariul.
Într-un videoclip TikTok postat pe 16 mai, modleul în vârstă de 30 de ani, a răspuns criticilor legate de apariția ei relaxată în fotografii de paparazzi: „Nu mă gândesc la asta acum, pentru că am un copil de care trebuie să am grijă, trebuie să muncesc și să câștig bani, și fac asta singură, ceea ce este greu”.
Aceasta a lăsat să se înțeleagă că, odată cu despărțirea de Pete Davidson, responsabilitățile materne îi revin integral.
Despărțirea celor doi a fost confirmată recent, după ce relația lor, începută în martie 2025, s-a desfășurat într-un ritm alert. Elsie Hewitt și Pete Davidson au anunțat sarcina în iulie 2025, iar Scottie Rose s-a născut pe 12 decembrie același an.
Potrivit surselor, relația lor întâmpina dificultăți încă din timpul sarcinii.
„Nu se înțeleg bine acum”, a dezvăluit un insider care a completat: „Lucrurile s-au mișcat prea repede, iar ei nu se cunoșteau foarte bine”.
Elsie Hewitt caută ajutor pentru creșterea fiicei sale
Pe lângă declarațiile publice, Elsie Hewitt a postat un mesaj pe Instagram Stories în aceeași zi, anunțând că este în căutarea unui asistent sau „ajutor de mamă” care să o sprijine în creșterea fiicei.
„Aplicați aici dacă sunteți calificați și serioși. Privesc doar răspunsurile cu CV-uri”, a scris ea, precizând că poziția este remunerată.
Reacțiile publicului au fost diverse, mulți oferindu-i sprijin și încurajări.
„Sper că nu te referi la partea financiară singură… ar fi nebunie, având în vedere circumstanțele”, a comentat un utilizator pe TikTok.
Modelul a răspuns într-un comentariu ulterior, acum șters: „Ba da, :)”.
