Alex Cooper este însărcinată cu primul copil. „Familia noastră”

Prezentatoarea podcastului „Call Her Daddy”, Alex Cooper, a anunțat că ea și soțul ei, Matt Kaplan, vor deveni părinți pentru prima oară. În dreptul unui carusel de fotografii de pe Instagram, Cooper a scris: „Familia noastră”. În fotografiile adorabile, Matt stă pe un scaun cu spatele la cameră, în timp ce Alex – îmbrăcată în pantaloni albi vaporoși și un top asortat – stă pe brațul scaunului. El are mâna pe burtica ei, ea are mâna pe umărul lui.
Povestea de dragoste dintre Alex și Matt a început cu un apel Zoom în 2020. O perioadă de timp la începutul relației lor, Alex a ținut identitatea lui Matt secretă, numindu-l „Mr. Sexy Zoom Man”. Abia după ce s-au logodit, în 2023, Alex i-a dezvăluit în sfârșit identitatea.
Un an mai târziu, Alex și Matt s-au căsătorit pe o plajă din Mexic. „A fost exact așa cum ne-am dorit să fie”, a declarat Cooper la acea vreme. „A fost emoționantă, sinceră, și am organizat-o exact așa cum ne-am imaginat-o dintotdeauna.”
Organizarea evenimentului a fost un „vis” pentru Cooper, deoarece soțul ei s-a ocupat de tot în afară de rochia de mireasă. „Am fost destul de lipsită de stres – îi dau lui Matt atât de mult credit pentru că el s-a ocupat cu adevărat de munca grea, și a fost perfect”, a mărturisit Alex.
Alex Cooper s-a temut că va avea probleme de fertilitate după HPV
Alex a știut că Matt era alesul atunci când i-a mărturisit că are HPV după o relație din trecut. „La acel moment, Matt și cu mine începusem să devenim serioși. Pentru prima dată îmi imaginam un viitor cu un bărbat. Mi-a fost frică să exprim una dintre cele mai mari temeri ale mele, și anume posibilitatea ca această greșeală pe care am făcut-o cu ani în urmă să-mi afecteze fertilitatea. Matt a fost prima persoană cu care m-am întâlnit care m-a făcut să realizez că vreau să am copii”, a explicat ea într-un episod din august 2024 al podcastului „Call Her Daddy”.
„Știam că va trebui să fiu sinceră în legătură cu asta. Și i-am spus totul. Iar el nu ar fi putut fi mai iubitor și înțelegător”, a mai povestit Cooper, care s-a vindecat de HPV după 6 luni de tratament. „Am avut discuții cu Matt de genul: «Și dacă încă îl mai am?». Și trebuie să precizez, știi că ai partenerul potrivit, doamnelor, atunci când e acolo doar să te susțină și să te iubească și nimic altceva nu contează.”