Harry Styles și Zoë Kravitz au stârnit speculații privind o posibilă logodnă după ce actrița a fost surprinsă cu un inel cu diamant pe acel deget. Cântărețul și actrița formează un cuplu de mai puțin de un an.

Harry Styles și Zoë Kravitz stârnesc zvonuri despre logodnă

Harry Styles și Zoë Kravitz au fost surprinși pentru prima oară împreună în august 2025, plimbându-se braț la braț în Roma. De atunci, artistul și actrița au fost văzuți împreună de mai multe ori în Londra și New York, iar în decembrie 2025 o sursă a declarat pentru People că au „o chimie grozavă”.

După nici un an de relație, Kravitz și Styles au stârnit zvonuri privind o posibilă logodnă, după ce actrița a fost văzută sărutându-l pe artist în timp ce purta un inel masiv pe deget. PR-ii lui Kravitz și Styles au fost contactați pentru o reacție, însă n-au oferit nicio declarație până la acest moment.

Deși nu au vorbit public despre idila lor, Styles a împărtășit anterior de ce preferă să fie discret cu relațiile sale. „Nu am vorbit niciodată public despre viața mea personală și am constatat că mi-a adus beneficii”, a declarat el pentru Rolling Stone, în august 2022. „Întotdeauna va exista o versiune a unei narațiuni și cred că am decis pur și simplu că nu voi pierde timpul încercând să o corectez sau să o redirecționez în vreun fel”, a continuat.

„Par să-și fi creat o viață împreună de care amândoi se bucură cu adevărat”

Styles și Kravitz au avut amândoi mai multe relații în ultimii ani. Actorul din „Don’t Worry Darling” a format timp de doi ani un cuplu cu Olivia Wilde, înainte de a fi surprins cu Emily Ratajkowski și Taylor Russell. La rândul ei, Kravitz a fost logodită cu Channing Tatum, de care s-a despărțit în octombrie 2024. După despărțirea de Tatum, despre Kravitz s-a zvonit că ar fi format un cuplu cu actorul Austin Butler.

După mai multe luni în care au fost văzuți împreună, o sursă a declarat pentru People, în februarie 2026, că Zoë intenționează să meargă cu Styles, atunci când va putea, în viitorul său turneu global, „Together, Together”, care va începe în mai 2026 și se va desfășura până la sfârșitul anului.

„Amândoi au programe încărcate care nu se potrivesc întotdeauna”, a declarat sursa, în timp ce un alt insider a adăugat: „Par foarte serioși și concentrați pe prioritizarea timpului lor împreună. De asemenea, par să-și fi creat o viață împreună de care amândoi se bucură cu adevărat”.

Foto: Profimediaimages.ro

