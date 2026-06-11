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Kaley Cuoco a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Actrița din „Bing Bang Theory” și logodnicul ei, Tom Pelphrey, mai au o fiică, Matilda, în vârstă de 3 ani.

Kaley Cuoco este însărcinată cu al doilea copil la 40 de ani

Kaley Cuoco și Tom Pelphrey au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară. „Ne completăm mica familie, ce vis devenit realitate! Această a doua călătorie a fost puțin mai zbuciumată în multe privințe, dar wow, suntem atât de recunoscători pentru acest moment!!”, a scris Cuoco în descrierea postării.

Actorii de 40 de ani și, respectiv, 43 de ani, vor mai avea o fetiță. Kaley a publicat mai multe fotografii din ultimele luni din viața ei. Caruselul de pe Instagram a început cu o imagine cu ea, Tom și fiica lor, Matilda, în momentul emoționant în care au aflat sexul bebelușului. Actrița a publicat două selfie-uri cu ea, Tom și Matilda, într-unul dintre ele cu ochii înlăcrimați, iar în cel de-al doilea sărutându-și fetița pe obraz. Cei trei au aflat sexul bebelușului cu un tort cu crema de la interior roz.

Cuoco a adăugat, de asemenea, câteva selfie-uri în oglindă cu burtica ei, precum și fotografii de-a lungul sarcinii sale de până acum. „Surioara e pe drum!!! Tom, tată de fete pe viață, și da, ultima poză este cu prințesa noastră delicată arătându-ne degetul mijlociu! (la ecografie)”, a mai scris actrița în descrierea postării.

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Actrița are „mâinile pline” cu fiica ei, Matilda

În septembrie 2024, vedeta a vorbit pentru People despre dorința de a-și mări familia, mărturisind că ea și logodnicul ei nu se grăbesc să se căsătorească — și că sunt deschiși la posibilitatea de a mai avea un copil înainte de a face pasul cel mare. Când a fost întrebată dacă vreunul dintre câinii ei va fi prezent la nuntă, Cuoco a râs și a spus că ea și Pelphrey „nu au început încă să planifice nimic” și că „poate va trebui să vină mai întâi un alt copil”. „O să facem totul în ordine inversă. Ăsta e planul nostru”, a spus actrița din „The Big Bang Theory”.

Fiica lui Cuoco, Matilda, o ține ocupată între timp. „Alergă peste tot. Țipă. Mănâncă orice. Îi place să stea afară. Își iubește tatăl”, a spus actrița. „Îi plac avioanele și camioanele monstru, elicopterele. Orice se află în cer îi pare cel mai uimitor lucru. Și îi plac caii, ceea ce e minunat.”

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

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