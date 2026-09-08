Gabriela Cristea le dă replica celor care au criticat-o când s-a afișat în costum de baie, după ce a slăbit. „Mi se pare că și haterii își au locul lor!”

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Gabriela Cristea a vorbit recent despre unul dintre subiectele cele mai dezbătute în jurul imaginii sale din ultima perioadă, reacționând deschis la valul de comentarii negative primite pe rețelele de socializare.

După ce a slăbit vizibil și s-a afișat în costum de baie, prezentatoarea TV s-a confruntat cu numeroase reacții acide. Prezenta la un eveniment din showbiz, vedeta a explicat cu sinceritate cum a învățat să gestioneze mesajele răutăcioase și de ce nu se mai lasă afectată de părerile celor din jur.

„Critica e constructivă, dar la misoginism și mitocănie nu ne băgăm!”

Departe de a mai fi deranjată de comentariile negative, Gabriela Cristea mărturisește că a ajuns la o maturitate care îi permite să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă în trecut reacționa impulsiv, în prezent folosește aceste experiențe ca sursă de inspirație pentru comunitatea sa.

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„Este firesc, nu poate să te placă toată lumea și nici nu e normal să te placă toată lumea, adică ar fi ceva în neregulă cu tine. Mi se pare că și haterii își au locul lor. Inițial eram un pic revoltată, pentru că fiind o chestie nouă, nu știam cum să o gestionăm, numai că încet, încet, după ce m-am gândit, după ce am analizat toată situația, mi-am dat seama că inclusiv ei își au rolul lor acolo în social media.

Pe mine, de exemplu, în ultima vreme mă inspiră să fac tot felul de materiale.

Nu-i cert, că nu e treaba mea să-i cert, dar încerc să explic lucruri pe care constat că unii oameni nu le înțeleg, vis a vis de mine. Și, ce să zic? Critica e constructivă. Bine, misoginismul și mitocănia, la alea nu ne băgăm”, a mărturisit vedeta, pentru viva.ro.

Secretul unui echilibru în familie și momentele de răsfăț

Pe lângă gestionarea imaginii publice și a comentariilor de pe internet, prezentatoarea TV a dezvăluit și modul în care își găsește liniștea departe de lumina reflectoarelor.

Cu o rutină zilnică plină de responsabilități, atât în carieră, cât și în viața de mamă, Gabriela Cristea a explicat cât de importante sunt perioadele de deconectare totală.

„Să știi că da… nu chiar, dar aseară, de exemplu, am muncit până la două noaptea, pentru că m-au lăsat în pace, am putut să fac eu ce mi-am dorit. Dar astăzi m-am trezit la 12 și nu m-a întrebat nimeni de sănătate, nu m-a întrebat nimeni, nu mi-a zis nimeni că vrea de mâncare, că vrea ceva, „mama dă-mi, mama fă-mi”. A fost foarte bine. Și în general facem chestia asta o dată sau de două ori pe an, fiecare se duce în lumea lui și ne relaxăm, pentru că eu cred că e nevoie și de asta”, a completat Gabriela Cristea.

Foto – Facebook

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