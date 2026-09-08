Doliu în lumea muzicii! Jon Small, fostul coleg de trupă și prietenul de o viață al lui Billy Joel, a murit la 77 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jon Small, toboșar, producător video și unul dintre cei mai apropiați prieteni și colaboratori ai muzicianului Billy Joel, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei legături de o viață, marcata atât de succese muzicale majore, cât și de încercări personale profunde care le-au testat devotamentul. Billy Joel i-a adus un ultim omagiu public prin intermediul rețelelor de socializare, unde a distribuit imagini de arhivă alături de un mesaj simplu și plin de respect.

Originea unei prietenii legendare și primii pași în muzică

Povestea lor a început în anii 1960, când Jon Small l-a recrutat pe un tânăr Billy Joel în formația sa de atunci, The Hassles, oferindu-i ca stimulent o orgă Hammond B-3. Small a fost primul care i-a intuit talentul excepțional, chiar dacă la primele întâlniri îl considera puțin de modă veche.

Viziunea lor comună asupra muzicii i-a determinat curând să părăsească grupul inițial și să pună bazele proiectului heavy metal Attila, inspirat de stilul celor de la Led Zeppelin. Devotamentul pentru muzică i-a adus atât de aproape încât au ajuns să locuiască sub același acoperiș pentru a putea repeta fără oprire.

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră a lui Adrian Cioroianu. Fostul ministru al Afacerilor Externe și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Daniela Nane

Citeşte şi: Cum arată casa în care locuiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Lux și opulență în locuința din Roma

Tensiunile personale, trădarea și gestul salvator

Relația lor aproape frățească a trecut printr-un moment de cotitură când Billy Joel s-a îndrăgostit de soția lui Small, Elizabeth. Mărturisirea sinceră a artistului a provocat o ruptură adâncă între cei doi prieteni, determinându-l pe Joel să treacă prin stări de vinovăție extremă care l-au împins spre o tentativă de suicid.

În ciuda suferinței cauzate de destrămarea căsniciei sale, Jon Small a fost cel care a reacționat rapid și l-a transportat de urgență la spital, salvându-i viața. Joel și Elizabeth s-au căsătorit ulterior în 1973, iar ea i-a devenit manager în perioada de debut a carierei sale solo.

Reconcilierea profesională și succesul în industria videoclipurilor

După anii de distanțare, cei doi muzicieni au găsit resursele interne de a se ierta și de a relua colaborarea la începutul anilor 1980. Jon Small s-a afirmat ca un producător video de succes, semnând regia și producția pentru unele dintre cele mai cunoscute videoclipuri ale lui Billy Joel, printre care Uptown Girl, Keeping the Faith și Tell Her About It.

Mai mult, munca sa la filmul de concert Live at Yankee Stadium i-a adus o nominalizare la premiile Grammy în 1992. Pe parcursul carierei, Small a colaborat cu nume mari ale muzicii internaționale, precum Kenny Rogers, Garth Brooks și Blake Shelton, iar în 2025 a fost inclus în Hall of Fame-ul Muzicii din Long Island.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News