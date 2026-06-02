Mika Abdalla din „Off Campus” și Jake Short au rupt logodna după cinci ani de relație

Mika Abdalla și Jake Short au rupt logodna după cinci ani de relație, a anunțat PR-ul actriței din serialul „Off Campus”, disponibil pe Prime Video.

Mika Abdalla și Jake Short au confirmat că au rupt logodna. Anunțul a venit în contextul atenției pe care actrița a primit-o recent pentru apariția în serialul „Off Campus”. „Datorită interesului recent pentru viața personală a lui Mika, ar fi neglijent să nu spunem că ea și Jake nu mai sunt împreună”, a spus PR-ul actriței, în exclusivitate pentru Us Weekly. „Ei continuă să se susțină reciproc și rămân în termeni prietenoși, și cer cu amabilitate intimitate și respect.”

Mika Abdalla și Jake Short s-au cunoscut pe platourile de filmare ale comediei „Sex Appeal”, în 2021. Patru ani mai târziu, cei doi s-au logodit. Recent însă, actorii au decis să pună punct relației lor de cinci ani.

Mika Abdalla, entuziasmată pentru sezonul 2 „Off Campus”

După succesul răsunător al serialului „Off Campus”, disponibil pe Prime Video, Abdalla – care joacă rolul lui Allie – filmează deja cel de-al doilea sezon. Bazat pe cartea „The Score”, a lui Elle Kennedy, sezonul 2 se va învârti în jurul poveștii de dragoste dintre Allie și Dean, jucat de Stephen Kalyn. „Chiar dacă Dean și Allie se apropie mult mai devreme decât se așteptau oamenii, serialul te lasă cu dorința de mult mai mult”, a declarat Abdalla. „Și asta e ceva de care sunt foarte încântată. Pur și simplu vrei să vezi mai mult.”

Abdalla și-a exprimat entuziasmul față de șansa de a explora relația dintre Allie și Dean. „Abia aștept să sap mai adânc în cine sunt Allie și Dean. Amândoi au niște fațade. Sunt un fel de stereotipuri ale lor, dacă are sens”, a spus ea. „Dar în cărți, există atât de multe dincolo de fațadele lor.”

