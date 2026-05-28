Natalia Vodianova va deveni mamă pentru a șasea oară. Cunoscutul model internațional, în vârstă de 44 de ani, a luat prin surprindere lumea modei prin anunțul oficial al noii sale sarcini. Vestea cea mare a fost confirmată într-un mod spectaculos, chiar prin intermediul celei mai recente ediții a revistei Vogue France.

Pe coperta publicației, Vodianova pozează plină de încredere într-o rochie mini albastră care îi pune perfect în valoare burtica de gravidă, demonstrând că își păstrează intactă aura de top-model.

Detalii din culisele unei coperte de revistă

Destăinuirea a fost făcută inițial în secret, chiar în timpul evenimentelor aglomerate din industria modei, înainte de a fi expusă pe coperta de vară. Reprezentanții publicației au explicat cum a luat naștere acest proiect editorial special, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Între două prezentări de modă, la începutul anului, Natalia Vodianova mi-a mărturisit că este însărcinată”, se arată în descrierea care însoțește imaginea de pe contul oficial de Instagram al Vogue France. „Al șaselea ei copil, la 44 de ani. Am știut imediat că trebuie să fie vedeta copertei noastre de vară.”

O familie extinsă și o poveste de dragoste ca în filme

Bebelușul care urmează să vină pe lume va fi cel de-al treilea copil al Nataliei Vodianova alături de actualul ei soț, Antoine Arnault. Relația lor solidă a fost marcată de momente publice importante, inclusiv anunțul oficial al logodnei lor, care a avut loc la începutul anului 2020.

La acel moment, pe contul său de Instagram, modelul a publicat un selfie realizat la malul mării alături de partenerul ei, actualul CEO al brandului Berluti și fiul lui Bernard Arnault, președintele și directorul executiv al gigantului de lux LVMH. În acea postare, Vodianova și-a arătat inelul de logodnă cu un diamant în formă de pară montat pe orizontală și a transmis un mesaj plin de entuziasm.

„Acest an a fost minunat și memorabil 2020, venim! Abia aștept să sărbătoresc anul viitor alături de cei dragi @antoinearnault”, a scris ea atunci.

Pe lângă copiii din actualul mariaj, Natalia Vodianova mai are trei copii mai mari dintr-o căsnicie anterioară, cea cu fostul ei soț, Justin Portman.

O conexiune specială dincolo de cuvinte

Relația dintre Natalia Vodianova și Antoine Arnault a fost caracterizată încă de la început de o admirație profundă din partea omului de afaceri. Într-un interviu acordat în anul 2017 pentru publicația W Magazine, Arnault a încercat să descrie legătura puternică cu partenera sa, pe care o consideră de-a dreptul fascinantă.

„Încă de la prima noastră întâlnire, a fost o aventură extraordinară ca un rollercoaster”, a mărturisit Antoine Arnault, amintindu-și totodată de momentul în care drumurile lor s-au intersectat pentru prima dată, în timpul unei ședințe foto pentru o campanie publicitară Louis Vuitton din anul 2008. „Îmi amintesc că am văzut-o și am rămas pur și simplu mască. Vreau să spun că, desigur, este frumoasă, dar are ceva indefinibil. Există o aură în jurul ei” – mai spunea el.

Foto – Instagram

