Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne s-au căsătorit în Saint-Tropez. Cununie civilă discretă și măsuri stricte de securitate

Ralf Schumacher, fost pilot de Formula 1, s-a căsătorit pe 30 mai, în Saint-Tropez, cu Étienne Bousquet-Cassagne, partenerul său cu 14 ani mai tânăr. Evenimentul exclusivist a fost marcat de măsuri stricte de discreție.

Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne și-au oficializat relația pe 30 mai, în Saint-Tropez. Evenimentul, desfășurat în prezența a aproximativ 80 de invitați, a fost organizat sub măsuri stricte de securitate, iar intimitatea mirilor a fost prioritatea principală. Cei doi au optat pentru o intrare laterală la primărie și au părăsit evenimentul printr-o ieșire secundară, evitând astfel obiectivele camerelor curioase.

Ceremonia a început la ora 17:18, într-o atmosferă elegantă, marcată de un nivel ridicat de discreție. Invitații au fost rugați să aștepte afară până la momentul oficializării, iar umbrele au fost folosite pentru a proteja intimitatea cuplului. Chiar și așa, detalii despre eveniment au ajuns în atenția presei internaționale, care a surprins măsurile stricte de siguranță și exclusivitatea momentului. După schimbul jurămintelor, Ralf și Étienne au plecat cu o barcă de lux de tip Riva către o locație privată, unde a avut loc o petrecere restrânsă, departe de ochii publicului.

Povestea de dragoste dintre cei doi

Povestea de dragoste dintre Ralf Schumacher și Étienne Bousquet-Cassagne a devenit publică în 2024, când fostul pilot de Formula 1 a confirmat oficial relația. Cei doi formează nu doar un cuplu solid în viața personală, ci sunt și parteneri de afaceri de succes. Împreună, aceștia sunt implicați în producția de vinuri premium, inclusiv Ribolla Gialla, în Slovenia, o combinație care pare să reflecte pasiunea lor comună pentru rafinament și excelență. În ciuda eforturilor de a păstra discreția, nunta lor a captat atenția presei internaționale.

Cariera lui Ralf în Formula 1, desfășurată între 1997 și 2007, l-a consacrat drept unul dintre cei mai talentați piloți ai generației sale, cu șase victorii și 27 de podiumuri. După retragere, el și-a continuat implicarea în motorsport, devenind analist și expert media, dar reușind totodată să construiască o viață personală împlinită. Evenimentul de la Saint-Tropez reprezintă începutul unui nou capitol pentru Schumacher, care a ales să își trăiască povestea de iubire în propriul ritm, departe de presiunea reflectoarelor.

