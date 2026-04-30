Sam Neill din „Jurassic Park” s-a vindecat de cancer. Tratamentul inovator care i-a salvat viața: „Este știință la superlativ”

Sam Neill din „Jurassic Park” a învins cancerul după cinci ani în care s-a luptat cu boala. Actorul pledează acum pentru accesibilitatea la tratamentul inovator care susține că l-a salvat.

Sam Neill s-a vindecat de cancer

Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a reușit să învingă cancerul după ce chimioterapia încetase să mai dea rezultate. Actorul dezvăluie că o terapie inovatoare, numită CAR T, i-a salvat viața. „Tocmai am făcut analizele și nu mai există cancer în corpul meu, este un lucru extraordinar”, a declarat Neill, citat de Pro TV.

De-a lungul ultimilor cinci ani, Neill a luptat cu un tip agresiv de limfom, fiind supus unui tratament dificil. „Chimioterapia mă ținea în viață, dar a fost destul de mizerabilă”, a mărturisit actorul, într-un interviu pentru 7News.

Situația a devenit critică în momentul în care terapia convențională a încetat să mai funcționeze, lăsându-l fără opțiuni. Soluția salvatoare? Terapia CAR T, care modifică genetic celulele sanguine ale pacienților pentru a combate cancerul.

„Este știință la superlativ”

Această metodă revoluționară, aflată încă în faza de studiu clinic, a fost cheia vindecării actorului. „Este știință la superlativ”, spune Neill, care militează acum pentru ca acest tratament să fie accesibil tuturor pacienților din Australia, cu sprijinul Fundației Snowdome. „Sunt foarte, foarte entuziasmat. E timpul să fac un alt film.”

În 2023, starul a dezvăluit pentru The Guardian că fusese diagnosticat cu cancer de sânge în stadiul 3. „Nu mi-e frică să mor”, a spus Neill, „dar m-ar enerva. Mi-ar plăcea încă un deceniu sau două. Am construit terase minunate, avem măslini și chiparoși, iar nepoții mei sunt extraordinari. Vreau să fiu aici să văd totul crescând”.

Astăzi, povestea lui Sam Neill este o sursă de inspirație pentru mulți și o pledoarie pentru progresul medical.

Foto: Profimediaimages.ro

